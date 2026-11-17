Ponzio sufrió una dura baja en el mediocampo de cara al duelo contra el Granate por los octavos de final del Torneo Clausura.

Aunque Leonardo Ponzio recibió un fuerte respaldo de una gloria como Héctor Enrique, está claro que se jugará mucho en los playoffs del Torneo Clausura. De cara a los octavos de final, en los que River Plate recibirá a Lanús, las últimas novedades en el conjunto millonario siembran dudas en el mediocampo, quizás el sector más golpeado por las lesiones durante el último semestre.

Mientras Ponzio prepara todo para el partido contra Lanús en el Estadio Monumental, la presencia de Aníbal Moreno quedó descartada, mientras que Fausto Vera sigue en duda, pero también parece encaminado a una nueva ausencia. Será otra más en un semestre complicado para los dos jugadores, que llegaron a Núñez como figuras y aún no pudieron consolidarse con regularidad.

Germán García Grova confirmó que Moreno será intervenido quirúrgicamente. Así, queda descartado para el cruce contra Lanús. A pesar de que tanto River como el volante tenían la intención de evitar una operación, la discopatía lumbar que lo afecta desde hace meses supuso un desafío más grande de lo previsto y requiere que el 5 de River pase por el quirófano.

Fausto Vera, diferenciado

Por su parte, Fausto Vera ya se encuentra recuperado del desgarro sufrido en la goleada por 3-0 ante Belgrano en el Estadio Mario Alberto Kempes. Sin embargo, una tendinitis en un pie le impide entrenarse a la par de sus compañeros y podría dejarlo fuera del partido contra el Granate.

Fausto Vera, volante de River.

Así las cosas, el juvenil Santiago Espíndola se encamina a una nueva titularidad con la banda roja. Espíndola hizo su debut en el duelo contra Aldosivi y recibió dos patadas durísimas que fueron el foco de los reclamos de River Plate durante la victoria por 2-0 en La Feliz.

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Árbitro confirmado para River vs. Lanús

Tras la confirmación de los árbitros para los octavos de final del Torneo Clausura, el Millonario y el Granate conocieron quien será el colegiado encargado de impartir justicia el próximo domingo 22 de noviembre desde las 19:00 en el Estadio Monumental.

Pablo Dóvalo, será el árbitro principal del encuentro entre River Plate y Lanús. Dóvalo dirigió a River dos veces en el 2026, con un saldo perfecto para el Millonario. Es más, según información de La Historia River, el Millonario nunca perdió con Dóvalo: disputó siete partidos, con un saldo de cinco victorias y dos empates. Además, River anotó 14 goles y solo recibió dos bajo la supervisión de Dóvalo.

2-0 vs Gimnasia y Esgrima La Plata (28/01/26)

3-0 vs Belgrano (18/10/26)

0-0 vs Platense (06/10/24)

3-0 vs Belgrano (18/05/24)

1-0 vs Atlético Tucumán (21/09/23)

4-1 vs Patronato (16/02/22)

1-1 vs Gimnasia y Esgrima La Plata (22/08/21)

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En síntesis