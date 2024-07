Miguel Cuevas nació en Salta, es hincha de Boca y hace años que la gente lo ha rebautizado como “El doble de Marcelo Gallardo”. Su parecido físico lo ha hecho saltar a la fama y ahora que el Muñeco está por volver a River Plate, su imagen se ha vuelto a viralizar.

“Es insoportable, no puedo salir a ningún lado te lo juro por Dios”, comentó en diálogo con BOLAVIP sobre la locura que vive en la vía pública desde que la gente lo confunde con el entrenador.

Ahora, Gallardo está muy cerca de convertirse en nuevo DT del Millonario y curiosamente Miguel tuvo que soportar en los últimos meses que la calle le haga reclamos: “¿Si me pidieron que vuelva? Sí, más porque Demichelis no hizo las cosas bien y el hincha de River se había acostumbrado a ganar tanto, entonces pasaban por acá y gritaban “volvé Muñe, volvé”.

Lo cierto es que este parecido le ha traído grandes alegrías: “Con la policía, en un banco que me dijo un hombre ‘Muñeco, pasá’ y yo estaba nervioso por si la gente me tiraba la bronca. En los boliches entré gratis, tomé gratis, le saqué provecho. Acá hay una bailanta y una vez vino el grupo los Bybys, y yo fui y me mandé. ‘Dejame pasar que me invitaron’, le dije al policía y me hicieron pasar. Y era mentira mía. Después, toco la puerta del baile, estaba el dueño y me dice ‘pasá pasá, muñe’, y adentro la pasé bomba todo gratis”.

Consultado sobre si su parecido con Gallardo le ha permitido levantarse más mujeres que antes, sonrió: “Sí, gracias a Dios, me va bien con eso”.

Por otro lado, contó que no está pasando un buen momento económico, incluso no le alcanza para pagar un pasaje a Buenos Aires para visitar los estudios de televisión que lo han invitado en estos días. Ante esto, explicó por qué ha decidido no cobrar por cada foto que se saca: “No me quiero abusar de la gente porque más allá de que todo el mundo me conoce acá en la provincia, es porque a muchos los conozco y no les puedo cobrar. Salvo que sea alguien de un boliche a hacer presencia o algo así”.

Ante esto, fue claro: “Me gusta ganarme mi plata con mi laburo, con lo que tengo y si se da sacar provecho con esto lo voy a hacer”.

Con el inminente regreso de Gallardo a River, Miguel confía en poder conocer en algún momento al Muñeco y además se está guardando para reaparecer en redes con un look similar al del DT: “Estoy esperando que me crezca el pelo, pero el parecido no se me va ni por las dudas”.