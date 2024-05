Iker Muniain rompió el silencio y se refirió a la posibilidad de jugar en River: "Me gusta mucho ese club"

Mientras definen la clasificación a los octavos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores, tanto la dirigencia de River como el cuerpo técnico de Martín Demichelis se encuentran trabajando en la planificación del mercado de pases, en el que buscarán darle un salto de calidad al equipo para pelear por el certamen continental.

En este contexto, ya comenzaron a sonar varios nombres de posibles refuerzos, y uno de estos es el del mediocampista ofensivo español de 31 años, Iker Muniain, quien el 30 de junio quedará con el pase en su poder, ya que no renovará su contrato con el Athletic Club de Bilbao, donde jugó toda su carrera.

Durante su despedida en el Estadio San Mamés, el volante tomó el micrófono y además de dejarle unas palabras a los hinchas del elenco vasco, también habló por primera vez sobre los rumores que lo unen con River, equipo del cual afirmó que es hincha y que se escapó para verlo en Madrid en la Libertadores 2018.

“La decisión es deportiva, el corazón me pide quedarme aquí, pero mi cabeza y mis piernas me piden seguir compitiendo y una vez conseguido el título de Copa era el momento”, comenzó hablando sobre su salida. Y agregó con respecto a River: “Es cierto que se escuchan muchos comentarios, muchos rumores…. Me gusta mucho ese club. Es un periodo nuevo para mí. Se abre un mercado y allá donde vaya espero ser feliz y aportar al club”.

Iker Muniain se despidió del Bilbao y habló sobre River. (Foto: @AthleticXtra).

A falta de poco más de dos semanas para el inicio del mercado de pases, que arranca el 1ero de junio en Argentina, el español reconoció que le seduce la posibilidad de jugar en el Millonario, aunque el futbolista también cuenta con sondeos de equipos del fútbol de los Estados Unidos para ficharlo.

Además, según pudo saber Bolavip, el futbolista le dará la prioridad a River a la hora de negociar, pero si en el corto plazo no recibe una propuesta por parte de la institución, buscará otras oportunidades para poder comenzar la pretemporada en su nuevo equipo.

Desde River hablaron sobre la posible llegada de Muniain

Matías Patanián, vicepresidente de la institución de Núñez habló al respecto sobre la posibilidad de incorporar al español y afirmó que la misma podría darse. “Se está trabajando en el mercado. Se va a trabajar. Disculpen la prudencia. Un jugador de semejante talla nunca es descartable“, comentó.

Y agregó elogiando al volante ofensivo: “Es un jugador de excelentísimo nivel, que ya demostró su amor por la camiseta yéndose de la concentración la noche anterior de un partido del Bilbao para ir al Bernabéu a ver la final del 9 de diciembre; espectacular“.

Demichelis habló sobre el mercado de pases

En la conferencia de prensa tras la victoria contra Central Córdoba, el entrenador se refirió al mercado de pases, reconociendo que aún no hay nada por ningún jugador: “No tuve la posibilidad de hablar con Pezzella ni con ningún nombre que se anuncian. No es momento de hablar de refuerzos. Después de los golpes en Copa de la Liga y en Libertadores tenemos que seguir hablando del funcionamiento del equipo”, tiró.