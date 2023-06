Hace tiempo que dentro del mundo River se viene hablando del regreso de Manuel Lanzini, quien el próximo 30 de junio terminará su contrato con West Ham y quedará en libertad de acción.

El mediocampista surgido de las inferiores del Millonario ha recibido diversas propuestas para continuar con su carrera en el fútbol de Europa, pero hasta el momento no definió qué será de su futuro. Y en las últimas horas, quien sufrió un ataque virtual fue su pareja.

La sociedad, a nivel mundial, ha cambiado muchísimo. Y a través de las redes sociales, son muchos los que se animan a, desde el anonimato, a dañar la psiquis de quienes están del otro lado. En este caso, fue Jennifer Reina quien recibió amenazas de muerte por lo que ocurrirá con la carrera de Lanzini.

Por medio de su cuenta de Instagram, la esposa del enganche confesó que recibió diversos ataques virtuales y, con una storie realizó su descargo: “No suelo aclarar porque al final todo cae por su peso. Pero hace semanas, y sobre todo hace dos días, vengo recibiendo insultos y amenazas de muerte por parte de hinchas, porque supuestamente, según periodistas que en vez de informar con conciencia inventan, y por tener más clics dicen lo primero que se les ocurre. Quiero aclarar que la decisión del próximo club es de mi marido, yo lo acompaño y apoyo en lo que él quiera hacer” , inició.

En medio de las vacaciones, Reina se encargó de dejar bien en claro que ella no incide en las decisiones del futbolista que aún pertenece a West Ham, además de que solicitó que dejen de amenazarla a ella y a su familia: “No dejé de leer mentiras en estos días, desde que yo no quiero volver a mi país hasta que también estamos buscando un colegio en Núñez para mi hijo. Por favor dejen de creer las cosas que leen o escuchan y sobre todo dejen de insultar o amenazar a una familia porque así no ganan nada tampoco. Gracias”. ¿Esta situación truncará al posible retorno de Lanzini?