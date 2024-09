La Selección Argentina enfrentó a Chile en el Estadio Monumental por la séptima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas y consiguió una importante victoria por 3 a 0 con tantos de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Paulo Dybala. Además, hubo festejos antes y después del encuentro: en la previa se homenajeó a Ángel Di María, quien se retiró de la Selección luego de la conquista de la Copa América. Tras la goleada, la celebración fue por la conquista del certamen continental en Estados Unidos en julio de este año.

Un detalle no menor fue que el Monumental no estuvo habilitado por completo. La Conmebol redujo el aforo al 75% por cantos racistas por parte de la parcialidad argentina. La AFA decidió no poner a la venta las entradas para las tribunas Sívori y Centenario Bajas e inferiores, lo que vendrían a ser las populares. Lo que sí lució lleno fue: todo el anillo superior, las laterales en su totalidad en el anillo inferior y las cabeceras medias.

River chapeó la magnitud del Monumental

A través de su cuenta de Twitter, Stéfano Di Carlo -Secretario General del Millonario- compartió una foto aérea del Estadio Monumental y escribió: “75% habilitado y 60.000 personas sentadas. Así y todo, más grande que cualquier otro estadio del país. El más grande, siempre”. ¿Fue un palito a la Bombonera? Las interpretaciones son libres, la cancha de Boca tiene capacidad para algo más de 50 mil espectadores, y en el mundo del fútbol, las chicanas están a la orden del día.

¿Quién es Stéfano Di Carlo?

Nieto de Osvaldo Di Carlo, ex presidente del Millonario, Stéfano siempre estuvo ligado a River en su costado de hincha, pero desde muy joven también se metió en la política del club. En 2018, tras el fallecimiento de Guillermo Cascio -vicepresidente segundo de Rodolfo D´Onofrio- quien lo reemplazó fue justamente Di Carlo, quien por entonces tenía 29 años y de esa manera se convirtió en el vicepresidente más joven de la historia del club de Núñez. Desde que Jorge Brito ganó las elecciones en diciembre de 2021, Stéfano se desempeña como Secretario General.