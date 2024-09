No pudo haber jornada más ideal para la Selección Argentina. Ángel Di María tuvo su merecido reconocimiento en el Estadio Monumental, fue goleada por 3 a 0 ante Chile y, tras el partido, se realizaron los festejos por la obtención de la Copa América. Si bien la celebración fue colectiva, hubo algunos jugadores que tuvieron su disfrute individual, uno de ellos fue Paulo Dybala, quien jugó con la 10 de Messi y se dio el gusto de ponerle el broche de oro al marcador.

Otro jugador que tuvo una noche especial fue Alejandro Garnacho, quien cada vez está sumando más minutos con la camiseta de la Selección Argentina. En esta oportunidad, ingresó para jugar los últimos minutos ante Chile y se despachó con una asistencia a Dybala en el tercer tanto del combinado nacional. Una vez consumada la victoria, el futbolista del Manchester United utilizó sus redes sociales y realizó una muy linda publicación, que tuvo a la Joya como protagonista.

El emotivo posteo de Garnacho

El usurio de Twitter @433 compartió una foto de Alejandro Garnacho en 2016 con una camiseta de la Selección Argentina con el nombre de Dybala en la espalada. Debajo de la misma, una imagen de un abrazo entre ambos para celebrar el tercer tanto, lo acompañó de una muy linda reflexión: “En 2016, Garnacho posó con la camiseta de Dybala Hoy lo asistió. Los sueños se hacen realidad”. El futbolista respondió: “Sólo fútbol”, acompañado por un emoji de una cara emocionada.

Las declaraciones de Paulo Dybala tras la victoria

“Pensé que no iba a estar, que no iba a volver. Pero volví, jugué y me tocó convertir. Sé que no es mi remera, todos sabemos que es de Leo. Traté de representarla de la mejor manera. Algunos de los chicos decían que tenía que usarla yo. No sabía si aceptarla, pero es una responsabilidad muy linda”, afirmó la Joya en diálogo con TyC Sports. Cabe recordar que el cordobés no había sido convocado en un comienzo por Lionel Scaloni, pero que eso se revirtió cuando rechazó una oferta del fútbol árabe para continuar su carrera en la Roma.