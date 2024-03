La derrota de River contra Huracán volvió a despertar críticas contra Martín Demichelis y una de ellas se hizo viral. Luis Caputo, ministro de Economía y confeso hincha del Millonario, se pronunció a través de su cuenta de Twitter luego de la caída de su equipo.

Su aparición se dio respondiéndole un tuit al periodista Juan Cortese. “Hay un dato estadístico que Demichelis desafía fecha a fecha: No hay antecedente de un técnico que cambie el equipo todos los partidos y que le vaya bien. Ni uno“, aseguró.

“Ni el Muñeco (Gallardo) en su último año pudo contra esta estadística. Ojalá él sea la excepción!“, expresó el ministro, con buenos deseos pero no muchas esperanzas con las decisiones de Micho.

El fanatismo de Luis Caputo por River

Luis Caputo nunca ocultó su fanatismo por River. En los últimos años, el ministro se despachó con varios mensajes vinculados al mundo del deporte que, por supuesto, tomaron relevancia luego de su regreso al poder de la mano de Javier Milei.

“Aguante Carrascal, aún con sus lagunas”, tuiteaba en 2021, confirmando su debilidad por el tan cuestionado jugador colombiano con varios mensajes más. “Es por lejos el jugador más talentoso del equipo. Pero si no hace una genialidad cada vez que la toca, está mal”, aseguraba para defenderlo. También le hablaba a Marcelo Gallardo con mensajes como “¡Ponelo a Carrascal, Muñeco!” y sacaba conclusiones: “¿Hay algún tema entre el Muñeco y Carrascal? Es raro que no le dé más minutos, ¿no?”.

Qué dijo Demichelis tras la derrota de River

En la conferencia de prensa, el entrenador analizó: “Creo que arrancamos muy imprecisos, erráticos. No hay excusa de la cancha, nos costó muchísimo y en el segundo tiempo fuimos un mejor equipo, generamos mucho más, pero no concretamos. En una falta ofensiva nos agarran de contra, concretaron y Huracán nos ganó. Sin hablar de merecimientos, mínimo merecíamos un empate, pero la realidad es que nos vamos a casa sin nada“.

Luego el estratega protagonizó un cruce con un periodista, que le había preguntado si sentía que a los jugadores “les está llegando el mensaje” y si están “con tu idea absorbida para llevarla al frente“.

“Preguntáselo a los jugadores si les llega el mensaje, hay una idea, que a pesar de que sea doloroso perder y que sea la primera derrota del año, hay números que reflejan una cosa. Después, perder siempre duele, pero si repasás las estadísticas, éramos el equipo que está mejor posicionado en un montón de cosas. No sé de qué mensaje me hablas, nosotros tuvimos y no concretamos, el rival llegó una vez y nos ganó“, contestó el DT.