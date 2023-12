Matías Suárez llegó a River en enero del 2019 desde Belgrano de Córdoba y pocos meses le llevaron al cordobés para convertirse en una de las grandes figuras del Millonario en aquella temporada. De hecho, sus grandes actuaciones lo llevaron a la Selección Argentina y a la Copa América 2019. Sin embargo, en la actualidad, lejos parece haber quedado aquel picante delantero que supo ser en sus primeras temporadas en el club de Núñez.

Las lesiones y la competencia en su puesto lo hicieron perder rodaje, al punto tal de haber jugado solamente 15 partidos en todo este 2023, en donde en total disputó 236 minutos.

De hecho, por esta escasa participación, por la superpoblación en su puesto y por la finalización de su contrato en diciembre de este año, parecía que el ciclo de Matías Suárez en River llegaba a su fin tras la culminación de esta temporada, pero este 25 de diciembre, en plena Navidad, se informó que su continuidad en River es un hecho, ya que extendió su vínculo hasta 2024.

El periodista César Merlo reveló que la extensión contractual de Matías Suárez con River está confirmada, por lo que el cordobés seguirá una temporada más en la institución riverplatense.

Hace escasos días, cuando el Millonario obtuvo el Trofeo de Campeones en Santiago del Estero tras vencer a Rosario Central, el propio Suárez habló acerca de su futuro y comenzó a presagiar esta posible renovación. “Hace rato venimos hablando con el club y voy a tomar la decisión en estos días. Tengo las puertas abiertas, me siento en casa y, si me tengo que ir, me gustaría irme bien, jugando mucho más, sintiéndome más importante dentro del grupo”, sentenció el pasado viernes 22 de diciembre el mediapunta. Hoy, poco más de 72 horas después, se informó su actualización contractual.

De esta manera, lo que parecía una salida confirmada para River a partir del 2024, finalmente no será, y Matías Suárez seguirá siendo parte del plantel riverplatense durante un año más.

Los números de Matías Suárez en 2023

0 Partidos de titular (15 encuentros disputados ingresando como suplente)

236 Minutos jugados (Menos de 3 partidos completos)

2 Goles: (vs. Gimnasia y vs. Talleres por la Liga Profesional)

19 Partidos que no fue ni al banco de suplentes (35% del año)

Los jugadores que se irán de River

Más allá del caso Suárez, los futbolistas que se irán de River de manera confirmada son Enzo Pérez, quien manifestó que jugó su último partido en el Trofeo de Campeones, Jonathan Maidana -colgará los botines tras su última temporada en el Millonario-, Salomón Rondón, Emanuel Mammana y Nicolás De la Cruz (este último ya fue incluso presentado en Flamengo como refuerzo). Además, quedará resolver la situación de Claudio Echeverri, quien podría ser transferido al Manchester City pero se quedaría en Núñez a préstamo.