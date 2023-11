Inter Miami confirmó, a través de su página web, que existen charlas con River para resolver el futuro de Leandro González Pírez más allá de diciembre próximo. El pase le pertenece al club estadounidense, pero el Millonario tiene la posibilidad de activar una opción de compra para asegurar la permanencia del defensor.

En ese contexto, una de las preguntas que le hicieron a Chris Henderson -director deportivo de Inter Miami- durante la conferencia de prensa que brindó este lunes en Florida tuvo que ver con la posibilidad de reincorporar a González Pírez para sumar un nuevo argentino al plantel profesional, junto a Lionel Messi, Tomás Avilés y Facundo Farías, entre otros.

“River tiene una opción de compra, veremos qué hacen con eso”, fue lo que declaró el dirigente del Inter Miami en respuesta a la consulta de los medios de comunicación. Un mensaje claro para el Millonario, que deberá tomar una decisión en las próximas semanas.

González Pírez, una pieza necesaria para Martino

Inter Miami ha sufrido -y mucho- en defensa durante los últimos meses y la llegada de Lionel Messi a la franquicia ha elevado la vara de la exigencia de la institución, cuya hinchada hoy aspira a repetir conquistas como la Leagues Cup 2023 pero en la Major League Soccer.

Con el arribo de Avilés, lo que planea la directiva de las Garzas es poder formar una dupla argentina en la zaga con la reincorporación de González Pírez. Sin embargo, esto no depende exclusivamente del conjunto de los Estados Unidos.

River ya habría decidido por el futuro de González Pírez

La dirigencia de La Banda hizo un importante esfuerzo económico durante los últimos meses para consolidar un plantel en el mediano plazo. En el proceso, además de concretar el arribo de nuevos apellidos, también se discutió puertas adentro sobre las posibles salidas de la nómina profesional.

A sabiendas de la inminente ida de Jonatan Maidana, ídolo del club, donde River no quiere perder fichas es en la defensa. González Pírez ha demostrado solidez en el fondo durante casi toda la temporada, luego de un 2022 que no lo encontró bien parado -especialmente marcado por su error contra Boca en el Monumental-, y desde TNT Sports informaron que River no tiene en mente dejarlo ir.

Es así que está todo dado para que el Millonario abone los 200 mil dólares que indica la opción de compra que se estableció en la negociación con Inter Miami para asegurar la permanencia del exjugador de Atlanta United. De confirmarse la decisión de River, Tata Martino deberá apuntar a otro central para reforzar la zaga de las Garzas.