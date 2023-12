De cara a la temporada 2024, uno de los principales cambios a los que apunta la dirigencia de River, es hacer una depuración en el plantel comandado por Martín Demichelis, debido a que tiene una gran cantidad de jugadores a disposición, y varios de ellos no serán tenidos en cuenta, por lo que se irán en el próximo mercado de pases.

Uno de los futbolistas que ingresa en este lote, es el experimentado defensor central, Jonatan Maidana, quien finaliza su contrato con la institución el 31 de diciembre de este año y el mismo no será renovado, por lo que ahora deberá definir si seguirá jugando o si se retira de la actividad profesional.

En el marco del ciclo Conocé a tu ídolo, organizado por Codere, casa de apuestas y main sponsor del conjunto de Núñez, el bicampeón de la Copa Libertadores, que estuvo acompañado por otro ídolo del club como Leonardo Ponzio, habló sobre su futuro, manifestando que quiere seguir trabajando en la institución.

“Seguramente estaremos hinchado por acá, veremos si me ponen en el Senior un rato”, tiró en todo de broma para comenzar, y luego sumó: “Ojalá siga ligado a este club, a esta institución que tan feliz me hizo, me hizo crecer. Más allá de los títulos, me llevo grandísimas personas, lo bien que se llevan”.

Además, tiró con respecto a la chance de seguir jugando y su deseo una vez que se retire: “Sé también que está llegando mi final en el equipo o en el club, luego decidiré si seguiré jugando o no. El día de mañana, cuando me retire, haré los méritos necesarios y trataré de prepararme lo mejor posible para tener una experiencia en juveniles o en algún lugar del club donde pueda ser útil. Es una cuenta pendiente a futuro”.

Pensando en el futuro de Maidana, aún no tiene nada definido, salvo que se irá de River, en donde lo despidieron los hinchas en el Más Monumental, en lo que fue el partido contra Huracán, que terminó con derrota por 2 a 1. Ahora, a partir del 1ero de enero, podrá negociar con cualquier equipo para llegar con el pase en su poder.

Maidana recordó la final de Madrid

“Fue una liberación en todo sentido. Fue un mes donde solo se hablaba de ese partido. Nos tocó viajar afuera, fue sacarse una mochila de encima. Se va a hablar siempre de ese partido, fue un privilegio haber estado en la cancha. Hoy puedo salir a la calle y caminar tranquilo: si hubiera sido al revés habría sido muy duro porque estos partidos son los que después siempre te van a remarcar, por suerte quedó para nuestro lado”, comentó al respecto de la obtención de la Copa Libertadores 2018, en la que venció a Boca en Madrid.

Los números de Jonatan Maidana en River

Contabilizando los dos pasos por la institución de Núñez, Maidana disputó un total de 318 partidos, en los que anotó 9 goles, aportó 7 asistencias, fue expulsado 5 veces y ganó 14 títulos, incluyendo dos Libertadores y una Sudamericana.

La charla de Maidana y Ponzio completa