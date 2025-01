River hoy: reacción de Montiel al pedido de los hinchas, autocrítica de Gallardo y cambio en las negociaciones por Esquivel

River tuvo que sufrir para sumar su primera victoria en la temporada oficial, en su primer partido de Copa de la Liga disputado en el Estadio Monumental, correspondiente a la segunda fecha del Apertura 2025. Fue 1-0 sobre Instituto de Córdoba, que generó ocasiones para correr con mejor suerte, y gracias a un gol de Gonzalo Montiel a falta de un minuto para que se cumpliera el tiempo de juego reglamentario.

Precisamente en la cosecha y en otra noche épica para el campeón del mundo que regresó al club desde Sevilla radican los aspectos más positivos del balance, porque el funcionamiento de un equipo en el que se invirtió mucho dinero sigue sin convencer a los hinchas y al propio entrenador.

La reacción de Montiel al pedido de los hinchas

Tan importante fue el aporte de Gonzalo Montiel a la noche de miércoles en el Monumental que transformó en euforia un ambiente que se percibía demasiado denso en las tribunas, con el popular cántico de “Movete River” incluido como demanda de una mejor producción.

Precisamente a ese reclamo se refirió el héroe de la noche una vez finalizado el encuentro. “Los entiendo porque ellos lo viven así y nosotros nos tenemos que preparar para esto. Vamos de a poco, seguimos creciendo y hoy le dimos una alegría a toda la gente que vino y canto todo el partido y más”, le dijo a TNT Sports.

Montiel celebra su gol de cara a los hinchas.

Gallardo fue autocrítico del rendimiento

Más allá de valorar los tres puntos que sumó River en el Estadio Monumental como punto de partida en la búsqueda de ser uno de los máximos animadores del certamen, Marcelo Gallardo evidenció en conferencia de prensa que no quedó a gusto con la producción del equipo.

“No me gustó en absoluto el partido que hicimos, no jugamos bien, no fluimos. Eso va a suceder”, dijo como autocrítica. Aunque aclaró. “No me preocupa. No es fácil armar un equipo de la noche a la mañana. La gente está contenta porque llegaron jugadores importantes pero también entiende que hay construcción”.

Más complicaciones en las negociaciones por Esquivel

Según avanzó el periodista Germán García Grova, Athletico Paranaense volvió a cambiar las condiciones de la negociación que desde hace varios días mantiene abiertas con El Millonario por Lucas Esquivel. La nueva exigencia es recibir en efectivo y en un solo pago los 5 millones de dólares en que cotizaron el 80 por ciento de la ficha del exjugador de Unión de Santa Fe.

Con tantas idas y vueltas, la negociación por Esquivel ya se ha vuelto una de las más enredadas para River en los últimos mercados, lo que no significa que en el club ya hayan bajado los brazos en sus intenciones de quedarse con el jugador de 23 años para reforzar el lateral izquierdo. El Millonario podría tener una prórroga en el mercado si finalmente decide vender a alguno de los futbolistas del plantel que conduce Marcelo Gallardo que tienen pretendientes en el exterior, como es el caso de Pablo Solari.

