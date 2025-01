Gonzalo Montiel demuestra que la adaptación es un verso

Gonzalo Montiel en dos partidos ya es el mejor jugador de River y no sé si del fútbol argentino. ¿Cómo lo logra? Toque y devolución, llega al fondo, centro atrás, para lastimar, y además ya marcó un gol, contra Instituto, que salvó al equipo y a Gallardo en una noche paupérrima de fútbol.

Montiel demuestra que es verso eso del tiempo la adaptación. ¿Sos bueno? te ponés la camiseta, jugás y ganás. A los que les cuesta más, es porque tiene otros problemas. Él demuestra que la excusa del tiempo no sirve.

Por otro lado, me encantó Gallardo en la conferencia de prensa. “Jugamos mal, no me gustó el equipo, no estuvimos a la altura, no fue la cancha”, además habló bien de Instituto. Este es el Muñeco que me gusta ver en la conferencia de prensa.

Por supuesto que el culpable es él de esto, pese a que muchos digan que está enojado con los jugadores como si él no tuviese nada que ver. Pero, chapeau por la conferencia de prensa.

A River lo salvó Montiel.

