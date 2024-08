Este lunes 5 de agosto se hará oficial lo que ya es un hecho hace varios días: Marcelo Gallardo vuelve a River para comenzar su segundo ciclo como entrenador millonario tras la salida de Martín Demichelis. A diferencia del 2014, cuando inició su primera aventura como DT riverplatense, esta vez el “Muñeco” llegará con todos los pergaminos por los 14 títulos obtenidos en sus ocho años y medio como director técnico del club de Núñez.

Y si bien en ambas decisiones de llamarlo para que asuma como DT estuvo vinculado Enzo Francescoli como mánager del club, la principal diferencia dirigencial está en que en esta ocasión se encuentra como presidente Jorge Brito, mientras que en 2014 estaba Rodolfo D’Onofrio, quien se jugó un pleno con Gallardo y la historia le dio la razón.

Justamente D’Onofrio, en las horas previas a la presentación del segundo ciclo del Muñeco en River, hizo una curiosa aparición pública en otro club de la Capital Federal y dejó una declaración sorpresiva. En concreto, el ex presidente de River estuvo presente en Ferro, en lo que fueron las celebraciones por el aniversario 120° de su fundación.

Cabe destacar el motivo de su presencia en el club de Caballito. Durante varios años, D’Onofrio fue socio de la institución y su abuelo materno supo ser presidente del Verdolaga. Por eso, asistió a la cena por el aniversario de la histórica institución porteña, a la que fue acompañado de su pareja, Zulema Menem.

En los festejos, el ex mandamás de River tomó el micrófono y le habló a los que se encontraban en el club celebrando el aniversario: “Siento un amor muy grande con Ferro“, señaló. Además, pidió por la vuelta a primera división para el conjunto del centro geográfico de Buenos Aires, algo que no sucede desde su descenso a la B Nacional en julio del 2000.

Cuando D’Onofrio contó su cariño y su vínculo con Ferrro

En una entrevista en 2021 con Infobae, Rodolfo D’Onofrio reveló su vínculo estrecho con Ferro, aunque siempre manteniendo latente su amor por River: “El deporte siempre me gustó. Jugué al rugby, jugué al fútbol como todos. También hice tenis, paddle, squash. Me gustaba la vida deportiva. ¿Y si me gustaba el fútbol? Sí. Nunca fui un gran jugador, jugaba, pero nada más que eso. Un aficionado. Mi abuelo materno era presidente de Ferro y me hizo socio de Ferro. Y mi padre, que era muy hincha de River, me hizo socio de River. El mismo día que nací me hicieron socio de los dos clubes. La actividad deportiva la hacía en Ferro, que me quedaba más cerca, pero era hincha de River e iba con mi padre a la cancha desde chico. Me tocó verlo ganar, después me tocaron 18 años de no ganar nada. Pero nunca pensé que iba a ser presidente de River. Después fui a la Universidad de Buenos Aires, me recibí de economista y trabajé en economía“.

La presidencia de D’Onofrio en River

Rodoldo D’Onofrio comandó institucionalmente a River Plate desde el 15 de diciembre de 2013 hasta el 14 de diciembre de 2021, ya que ganó las elecciones y posteriormente fue reelecto.