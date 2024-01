Una lesión en la rodilla, sufrida a principio del último diciembre, evitó que Héctor David Martínez pudiera estar presente en el duelo contra Rosario Centralpor el Trofeo de Campeones, donde River se consagró campeón. Martín Demichelis ni siquiera lo dejó sentarse entre los suplentes, por lo que se perdió el encuentro.

Ahora bien, de cara a lo que será el 2024, Martínez tiene serias chances de marcharse del Millonario, sobre todo porque hay clubes de la MLS, como así también Racing, que están interesados en sus servicios. Y en las últimas horas, los de Avellaneda se movieron muy fuerte para poder sumarlo al plantel que dirige Gustavo Costas.

Por una decisión exclusiva de Demichelis, el futuro del ex zaguero central de Defensa y Justicia estará en River. El entrenador no quiere dejarlo ir, ya que lo considera importante para el recambio porque afrontarán 3 competencias a lo largo de todo el año y no pretende tener que lidiar con lesiones, suspensiones y cualquier imponderable.

Más allá de que en el elenco de Núñez poseen una gran cantidad de defensores centrales, donde en la actualidad continúan Paulo Díaz, Leandro González Pirez, Sebastián Boselli, Ramiro Funes Mori y el juvenil Ulises Giménez, el sexto en ser considerado será el futbolista de 25 años.

De esta manera, a Racing se le quemaron todos los papeles. Y claro, necesitaban reforzar la zaga central tras la partida de Gonzalo Piovi hacia Cruz Azul, pero ahora deberán buscar por otro rumbo, ya que desde River están negados a desligarse de Héctor David Martínez.

Los números de David Martínez en el 2023

Debido a que se sumó tarde al plantel por una lesión, y que corre de atrás en la consideración de Martín Demichelis, el defensor central jugó un total de 3 partidos, en los que no anotó goles ni aportó asistencias.

Desde la MLS vienen por David Martínez

Al correr de atrás en la consideración, el defensor central de 25 años podría salir en el próximo mercado de pases, y hay varios equipos de la MLS, como Atlanta United y Chicago Fire que están atentos a su situación para hacer una oferta por él.

Los títulos de David Martínez en River

David Martínez formó parte de la conquista de 5 títulos oficiales defendiendo la camiseta de River.