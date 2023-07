Ni el hincha más optimista de River hubiera imaginado este presente futbolístico del equipo, estando a un paso de ganar la Liga Profesional y clasificando a los octavos de final de la Copa Libertadores, a 7 meses de la llegada de Martín Demichelis, para reemplazar Marcelo Gallardo, autor del ciclo más exitoso de la historia del club.

Haciendo a un lado la preparación para el partido contra Estudiantes del próximo sábado en el Más Monumental, donde podría dar la vuelta olímpica, el entrenador del Millonario habló con el Diario La Nación, en donde contó detalles de su dura historia de vida.

“¿Proyectar? No, no. ¿Sabés por qué? Porque tenía muchos planes y me los arrebataron. Con 15 años no podía entender que mi mamá, enferma, se podía ir. A esa edad uno no se queda sin mamá. Después, tenía tantos planes con mi papá, que era un gran amigo, y de repente en un accidente de tránsito, viniendo de Justiniano Posse a buscar al aeropuerto a mi hermana que regresaba de Europa porque había nacido mi hija Lola, en 2013, encontró la muerte. Mi abuela que nos crió se nos fue, mi abuelo accidentado. Un borracho que te mata a tu hermano mayor [Adrián De Vicente], mi único representante [Jorge Cyterszpiler] que se suicida…”, comenzó.

Y continuó: “Entonces no, no, ya no veo mucho más allá del hoy. Y mirá que vengo de la cultura alemana, que planifican todo a 20 años, y pienso, “puta, qué paciencia, qué bárbaro, y no se les inmuta un músculo”. Pero ya no, no puedo planificar más allá del corto plazo, y disfrutar del hoy”.