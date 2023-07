La DRÁSTICA decisión que habría tomado River con Boselli: "No está dispuesto a..."

A principios de junio, cuándo Uruguay se consagraba en el Mundial Sub 20, River decidió avanzar por Sebastián Boselli y parecía que todo se cerraría rápido; los números no eran elevados y el jugador le había dado el OK a Brito. Sin embargo, a más de un mes de esto, nada está cerrado.

Conociendo que River quiere si o si al defensor que también busca Flamengo, el Defensor Sporting de Uruguay elevó los montos de la compra y así se hizo imposible, por el momento, llegar a un acuerdo. Ante esto, en el Millonario ya habrían tomado una drástica decisión.

Lejos de los 6 millones de dólares que piden los uruguayos por la totalidad del pase, en River estarían preparando una oferta cercana a los 4.7 por el 70%. Si la misma no es aceptada y los charrúas se plantan en el 100%, River desistiría de contratar al jugador.

Según la información de Juan Cortese, tras este camino que tomaría River si Defensor no acepta, se podrían parar totalmente las negociaciones para comenzar a buscar alternativas que refuercen la zona defensiva ante eventuales bajas.

Sumado a que el Millonario “no está dispuesto a poner tanto”, la postura de River también cambió en la recta final del semestre ya que hubo una mejoría en el nivel de los defensores del plantel y ya no creen que sea una prioridad reforzar el puesto.