Cada vez más consolidado dentro del once inicial de Manchester City, Julián Álvarez no para de demostrar varias facetas de juego que lo destacan por sobre el resto convirtiéndolo en una figura mundial. Una que parece no olvidarse de sus orígenes.

Gracias a un video que se difundió en redes sociales, se puede ver como, luego del partido en donde dio dos asistencias espectaculares, Julián tuvo un gesto para aplaudir de pie con un grupo de hinchas de River que le gritaron desde las tribunas del estadio de West Ham.

Si bien en un primer momento la Araña realiza un saludo de cortesía como lo hace como con casi todos los fans, todo cambió en el momento en el que Álvarez ve que los hinchas tenían una camiseta de River entre manos.

Cambiando de dirección, Julián deja de ir al vestuario y se subió a los bancos de suplentes, estos están en la tribuna, y se acercó a los hinchas para saludarlos uno por uno y regalarles la camiseta con la que la rompió en la victoria 3-1 del Manchester City.

El regalo de River para Julián Álvarez

Vale destacar que este no es el primer gesto de Julián Álvarez con River ya que, desde que se fue, suele aparecer en varios videos del club o saluda a cada hincha Millonario con el que se encuentra. Recientemente, tras el partido de la Selección, la Araña recibió un regalo muy particular del club.

La presente temporada de Julián Álvarez en Manchester City

A lo largo del comienzo de la temporada actual, Julián Álvarez comenzó a ser titular en el equipo de Pep Guardiola y ya lleva un total de 7 partidos en los que solo fue suplente en uno demostrando que está a la altura del momento. En estos, convirtió dos goles y brindó tres asistencias.