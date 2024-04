La fuerte denuncia de Emanuel Mammana sobre su pasado en River: "Se decían cosas que no eran verdad"

Cuando Emanuel Mammana debutó con la camiseta de River Plate allá por el año 2014, hace exactamente una década, la ilusión invadió a todos y cada uno de los hinchas del conjunto Millonario. Es que el nacido en Merlo, provincia de Buenos Aires, llamó la atención de propios y extraños apoyado en muy buenas actuaciones y grandes cualidades técnicas.

Como consecuencia de ello, el defensor central no demoró demasiado en irse al continente europeo. Primero al Olympique de Lyon de Francia y posteriormente a Zenit y Sochi, ambos conjuntos de Rusia. De todas maneras, las complicaciones físicas le jugaron una mala pasada a Mammana, que nunca pudo lograr asentarse de forma definitiva.

Finalmente, Mammana terminó pegando la vuelta y retornando a River en 2022, haciendo estallar de alegría a los fanáticos. Y, si bien ese año tuvo bastante continuidad, la cosa empeoró de forma clara y contundente en 2023. Una vez más, las lesiones castigaron al zaguero. O al menos eso era lo que había salido a la luz.

En definitiva, el tres veces internacional con la Selección Argentina culminó su contrato el 31 de diciembre pasado y quedó en libertad de acción, ya que no hubo ninguna intención de que el mismo sea renovado por parte de la institución del barrio porteño de Núñez. Y el futbolista tuvo que analizar entre diversas propuestas que llegaron.

Así fue como, mientras se encaminaba hacia los 28 años de edad, Mammana le dio el visto bueno a un Vélez Sarsfield que buscaba recuperarse. Y no demoró en consolidarse como una pieza clave de la última línea del Fortín, dándole solidez y conduciendo a los de Liniers hacia la gran final de la presente edición de la Copa de la Liga Profesional.

De hecho, este domingo, Mammana vio acción en la victoria por penales sobre Argentinos Juniors en San Nicolás. Y, una vez consumada la clasificación, el defensor puso el grito en el cielo al indicar que, en el pasado, le inventaron problemas físicos: “La verdad que el año pasado fue difícil porque se decían muchas cosas que no eran verdad de las lesiones”.

“Yo me entrenaba y no era así, pero bueno, me toca demostrar adentro de la cancha que estoy bien, que quiero demostrarle al club por qué vine y devolverles la confianza que depositaron en mí. Las cosas se están dando con el grupo que se lo merece”, profundizó Mammana al respecto, mostrándose visiblemente enojado por lo que sucedió.

El 2023 de Mammana en River

Durante el año pasado, Emanuel Mammana solamente sumó minutos en 12 partidos oficiales con la camiseta de River.

Buen presente en Vélez

Desde su llegada al Fortín, el defensor central vio acción en nueve cotejos oficiales y hasta pudo despacharse con una anotación.