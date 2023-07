River sufrió una dura derrota cuando menos se lo esperaba. El Torneo LPF 2023 empieza a definirse y los hinchas del Millonario están con la calculadora en la mano para conocer en qué fecha darán la vuelta olímpica. Sin embargo, la potencial coronación se retrasará un poco más luego de que el equipo de Martín Demichelis, con varios suplentes en el XI titular, dejara los tres puntos ante Barracas.

La autocrítica entre los hinchas no se ausentó: la mayoría coincide en que el equipo jugó mal y no hizo méritos para llevarse la victoria ante El Guapo, dejando a la vista el pésimo rendimiento de aquellos jugadores que, por decisión del DT, no están teniendo el rodaje esperado. No obstante, también hubo marco para las protestas y una de ellas tiene que ver con una jugada que podría haberle significado el empate a La Banda.

Antes de que se cerrara el telón del primer acto, Enzo Díaz convertía el 1-1 parcial luego de un agresivo achique por parte de la defensa de Barracas en un tiro libre cercano al área. Rápidamente, sin intervención del VAR, la acción fue anulada por fuera de juego y el encuentro se reanudó con el local en ventaja. Horas más tarde, el periodista Germán García Grova reveló la explicación arbitral sobre lo ocurrido.

“Fuentes arbitrales de Barracas Central – River confirman que no se tiraron las líneas en ésta jugada dado que fue un offside muy evidente”, explicó el periodista de TyC Sports a través de su cuenta de Twitter. La jugada todavía genera controversia por el trazado de las paralelas a la hora de dictaminar la posición de los jugadores que intervienen en la acción, pero la explicación no contribuye en lo absoluto.