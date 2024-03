La particular frase de Nicolás De La Cruz sobre Flamengo, River y la Libertadores

Por primera vez luego de 7 años, Nicolás De La Cruz arrancará su camino en la Copa Libertadores con una camiseta que no es la de River. Esta vez, el uruguayo representará a Flamengo, quien curiosamente fue su verdugo en la edición 2019 del certamen. En diálogo con las redes de CONMEBOL, el volante recordó aquella frustración.

“En 2019 fueron esos tres, cuatro, cinco minutos en que todo se vino abajo“, rememoró el mediocampista y agregó: “Le tocó ganar a Flamengo en un partido muy parejo. Nosotros habíamos hecho una gran Libertadores y ellos también. Ellos habían sufrido poco y con nosotros sufrieron más de lo que les había tocado durante el torneo”.

Tras revivir aquella final, se despachó con una frase muy particular: “Ahora la expectativa es poder conquistar la Copa con los que me hicieron sufrir en 2019. Me hicieron llorar un poquito, a nadie le gusta perder y menos una final de Libertadores”.

Los números de Nico De La Cruz en Flamengo

El mediocampista uruguayo tiene apenas 9 partidos jugados con la camiseta de Flamengo. Hasta el momento no pudo convertir goles, pero sí dio una asistencia. De todas formas, ya se ganó la titularidad y es uno de los grandes responsables del buen presente del equipo.

Los números de De La Cruz en River

Nicolás De La Cruz acumuló 36 anotaciones y 40 asistencias al cabo de 214 compromisos de carácter oficial con la camiseta de River. Además, el uruguayo formó parte de la conquista de 8 títulos locales y de 2 títulos internacionales con el elenco Millonario.

El grupo de Flamengo en la CONMEBOL Libertadores

El Mengao, campeón de dos de las últimas cinco ediciones del certamen, integra el grupo E de esta CONMEBOL Libertadores. Sus rivales serán Bolivar, de Bolivia; Millonarios, de Colombia; y Palestino, de Chile.