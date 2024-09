El gol que Facundo Colidio marcó a los 16 minutos del primer tiempo en el Estadio Monumental le bastó al River de Marcelo Gallardo, aunque no sin sufrir, para sacar adelante la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Colo Colo y meterse entre los cuatro mejores equipos del certamen continental.

Consumada esa clasificación, el entrenador y el goleador de la noche compartieron rueda de prensa y El Muñeco aprovechó a dar una noticia que fue muy bien recibida por su acompañante. “Les daré dos días de descanso, para que se puedan recuperar. El viernes volveremos a entrenar pensando en el partido del domingo”, dijo.

La gestualidad de Facundo Colidio fue la prueba de que estaba enterándose en ese mismo momento de la decisión, que no dudó en aprobar ante la consulta de Gallardo. “¿Estaba bien, no?”, lo interrogó el DT. “Muy bien”, respondió el delantero dejando escapar una sonrisa. “Merecido”, remató El Muñeco.

Así las cosas, River no se entrenará ni este miércoles ni el jueves de cara al duelo del próximo domingo, ante Talleres de Córdoba en el Estadio Monumental, por la decimosexta jornada de la Liga Profesional de Fútbol que tiene al equipo en la sexta posición y a 9 puntos del líder Vélez.

Gallardo destacó el compromiso del equipo

Marcelo Gallardo consideró que el compromiso con que el plantel lleva adelante la idea que el propone como entrenador es lo que ha marcado un diferencial a un equipo que vuelve a ubicarse entre lo cuatro mejores del continente con la clasificación a semifinales de la Copa Libertadores.

“Me parece que la palabra para definir a este equipo es compromiso, de entender en muy poco tiempo a dónde teníamos que ir. Dije que esto no es magia pero esta semana pareció mágica por todo lo que se consiguió. Tenemos posibilidad de seguir creciendo. Si bien es un montón, no nos conformamos con haber podido pasar estas dos series de copa con equipos muy duros y haber ganado el clásico”, señaló.

¿Fluminense o Atlético Mineiro?

Este miércoles se cerrará la llave de cuartos entre equipos brasileños y River estará atento para conocer a quién se enfrentará en semifinales. En conferencia, a Gallardo le preguntaron a qué club prefiere de rival y soltó: “No lo evalué, sinceramente. Creo que estábamos muy metidos en la serie nuestra, muy compleja y también con el partido del sábado“.