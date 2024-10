Es de público conocimiento que Nicolás Otamendi, uno de los campeones del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, es hincha fanático de River Plate pese a que nunca tuvo la posibilidad de defender la camiseta de la escuadra Millonaria.

En ese contexto, el surgido de las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, con pasado también en Porto, Atlético Mineiro, Valencia y Manchester City y con presente en Benfica supo ilusionar a los hinchas de River en más de una oportunidad con su potencial desembarco.

Sin embargo, recientemente, el experimentado defensor central de 36 años de edad rubricó su continuidad en las Águilas de Lisboa, algo que generó algo de bronca en muchos hinchas de la escuadra del barrio porteño de Núñez debido al coqueteo previo.

Igualmente, este jueves, Otamendi dialogó con Gustavo López en ESPN y volvió a abrir la puerta para un posible arribo a River en el futuro. Sí, mientras sigue militando en la Albiceleste, el General le hizo un guiño al conjunto del que es hincha y del que sigue todos los partidos.

“Nunca se sabe. Todavía me queda este año de contrato con Benfica y por respeto al club trato de estar enfocado acá, pero una vez que finalice el contrato se verá qué será de mi futuro”, comenzó exteriorizando el también campeón de la Copa América y de la Finalissima.

“No quiero ilusionar a la gente porque si no me cag… a puteadas pero saben que yo soy hincha, saben que miro todos los partidos, tengo muy buena relación con los dirigentes y no se sabe, pero Dios dirá a ver qué es lo que pasa de acá a mi fin de contrato”, profundizó.

“Sigo todos los partidos. Los pasan tarde los partidos de la Copa Libertadores acá y después llego medio dormido al entrenamiento pero no pasa nada”, indicó Otamendi en relación a su seguimiento sobre los encuentros disputados por el Millonario.

El contrato de Otamendi en Benfica

Nicolás Otamendi tiene actualmente un contrato con Benfica hasta el 30 de junio de 2025. Es decir, hasta el final de la presente temporada.

Los otros campeones del mundo que tiene River

Paralelamente, el equipo de Marcelo Gallardo tiene en sus filas a otros tres campeones del mundo con la Selección Argentina como Franco Armani, Germán Pezzella y Marcos Acuña.