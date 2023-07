Con dos partidos por delante, River ya gritó campeón de la Liga Profesional de Fútbol 2023 y ahora entrará de lleno a un mercado de pases que ya tiene varios movimientos previos. Ya sea por las incorporaciones pero también por las salidas.

Con varios nombres en la lista de los que se podrían ir del Millonario, uno de los que más impacta es el de Matías Suárez ya que, a raíz de que jugó muy poco por su sinovitis, comenzó a tantearse que dejaría el club. Una posibilidad sobre la que habló el delantero.

Contento por un nuevo título con el club, Matías Suárez rompió el silencio y sorprendió a todos con su futuro: “Acá estoy muy contento, el club me ha hecho sentir muy bien siempre. Si la rodilla me ayuda, ojalá le pueda dar a River muchísimas cosas”, soltó.

Dando a entender que su idea es continuar en River, Suárez contó que ya está “entrenando con el equipo” y espera “estar dentro de la lista” que dará Demichelis para el partido con Talleres por Copa Argentina: “Voy a seguir trabajando para volver lo antes posible“.

Finalmente, Suárez no se olvidó de la gente que tanto lo apoya y le mandó un mensaje de cariño al hincha de River tras ganar la LPF 2023: “Hoy me moría por estar dentro de la cancha y jugar diez o cinco minutos, poder devolver todo el cariño que me dan. No tengo palabras de agradecimiento“.