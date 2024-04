River tuvo más de una situación para ganarle a Libertad en la fecha 3 de la Copa Libertadores, y a pesar de que le costó, lo terminó consiguiendo gracias al gol de Franco Mastantuono, y así quedaron como únicos líderes del Grupo H con 3 puntos de ventaja por sobre Nacional, que derrotó en Uruguay a Deportivo Táchira.

Fueron muchísimos los fanáticos de River que llegaron al estadio Defensores del Chaco, donde los paraguayos hicieron de local. Pero quienes se quedaron en sus domicilios, a través de las redes sociales cuestionaron a Martín Demichelis, principalmente por las decisiones que tomó en el complemento con las variantes, como así también a jugadores como Andrés Herrera y Pablo Solari, quienes no tuvieron un buen desempeño, más allá de que el ex delantero de Colo-Colo abrió el marcador.

Por medio de X, la ex Twitter, hubo comentarios de todo tipo. Algunos muy hirientes, y otros simplemente cuestionando la presencia de los futbolistas en el plantel profesional del Millonario. Así se pudo leer frases como “que el Yacaré y Solari sigan jugando en River es un insulto”, “andate Solari”, “alguien (no el DT que no le dan bola) que le diga a Solari que no es obligación que siempre termine todas las jugadas” o “Demichelis sacá a Solari y meté a Colidio en la misma posición que Solari, dale viejo usalo ahí”.

A falta de 14 minutos para el final del complemento, el entrenador de River decidió reemplazar al delantero de 23 añosy colocó a Facundo Colidio, tal como solicitaban los simpatizantes por medio de las tribunas virtuales. Eso sí, al lateral derecho lo mantuvo a lo largo de todo el cotejo, y eso desató la furia en los tablones.

Las críticas de los hinchas de River a Pablo Solari y Andrés Herrera

Las estadísticas de Pablo Solari en River

Pablo Solari acumula un total de 81 partidos con los colores del Millonario, además de que convirtió 25 goles y aportó 14 asistencias.

¿Cuántos partidos jugó Andrés Herrera en River?

Desde que llegó hasta la actualidad, el ex futbolista de San Lorenzo alcanzó los 79 partidos con la camiseta de River, donde lleva 3 goles y 4 asistencias.