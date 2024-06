Del cumplimiento o no de dos prioridades de las partes dependerá que haya más o menos oportunidad que el delantero paraguayo arribe al Millonario.

Que River busca un centrodelantero para competir con Miguel Borja y que Adam Bareiro muy probablemente dejará de ser jugador de San Lorenzo durante o luego de su participación en la Copa América con la Selección de Paraguay son dos realidades del mercado de fichajes que se inauguró hace solo algunos días a nivel mundial.

Pero aunque el delantero paraguayo sigue sonando como una opción para El Millonario, incluso cuando su cláusula de rescisión de 3.5 millones de dólares lo hacen un objetivo perfectamente abordable, no parece ser la prioridad del equipo que conduce Martín Demichelis.

Según explicó Juan Cortese en TyC Sports, hay dos condiciones que deberían darse para que River acelere por Bareiro. En primer lugar, que el delantero no reciba ofertas que lo seduzcan desde el exterior, ya que sería la prioridad para la continuidad de su carrera. En segundo término, que por solo tener un único cupo de extranjeros libre, más allá de las gestiones del paraguayo para naturalizarse, Demichelis podría elegir cubrir otros puestos con un futbolista de esa condición. Si no lo encuentra o finalmente decidiera no buscarlo, entonces sí estaría abierta la puerta.

“Me dicen que Bareiro prioriza el exterior y después de la Copa América o durante la misma va a terminar de tomar la decisión. River no lo tiene como alternativa principal, pero sí conoce que sus características son perfectamente adaptables a este equipo. Es un jugador de jerarquía y no es caro. Pero también es cierto que tal vez se prioricen otros puestos para ese cupo de extranjero”, señaló el periodista.

Bareiro prioriza evaluar qué ofertas tendrá desde el fútbol europeo.

Y agregó: “Hoy no es la prioridad. Pero no sea cosa que Bareiro no encuentre una alternativa en Europa, o en oro sitio del exterior que lo seduzca, que a River se le caigan otras primeras alternativas y que finalmente el camino del paraguayo y River terminen encontrándose“.

Alejo Véliz, una opción tentadora

Atentos a que Alejo Véliz, exdelantero de Rosario Central y goleador de la Selección Argentina en el último Mundial Sub 20, no ha encontrado continuidad ni en el Tottenham que es dueño de su ficha ni en Sevilla donde fue cedido a préstamo, en River se ilusionaron con la posibilidad de incorporarlo.

Desde El Millonario se estableció un contacto para saber de la situación del jugador, pero se encontraron con el problema de que los Spurs ya tendrían una decisión tomada: volver a cederlo rumbo a otro destino del fútbol europeo para que continúe su adaptación a un fútbol diferente al Sudamericano.

Otros puestos que prioriza reforzar Demichelis

Además de los delanteros que ingresaron al radar de River, hay otras posiciones que se van a priorizar a la hora de salir a buscar refuerzos en el próximo mercado de pases: un defensor central, un mediocampista que pueda ser recambio y, si surge la oportunidad, un lateral derecho.

La negociación mejor encaminada hasta la fecha es la que busca repatriar a Germán Pezzella, defensor del Betis y campeón mundial con la Selección Argentina en Qatar con el que ya se habría llegado a un acuerdo de palabra.