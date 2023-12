A poco menos de una semana de la eliminación en las semis de la Copa de la Liga ante Rosario Central, y a menos de 10 días para el Trofeo de Campeones, último partido que disputarán en el año, en River ya piensan en el 2024 y en los cambios que habrán en el plantel de cara a la próxima temporada. Sobre este tema, acontecieron las novedades más importantes de la jornada en el equipo riverplatense. Enterate de todo acá.

Armani seguirá en River en 2024

Según informó La Página Millonaria en las últimas horas, Armani tomó una determinación en conjunto con las autoridades de River, compuestas por la dirigencia encabezada por Jorge Brito, Matias Patanian y Enzo Francescoli y por le cuerpo técnico liderado por Martín Demichelis. Y esa determinación tiene que ver con seguir en el Millonario.

De no mediar imprevistos, el objetivo es que Armani permanezca en River durante 2024. Por ende, el Pulpo seguirá en Núñez, por lo menos, por una temporada más. La idea es cumplir con el contrato que concluye en diciembre del año próximo, por lo que no hay ninguna perspectiva de alejamiento pese a los rumores que invadían la escena, en donde al ex Atlético Nacional se lo vinculó con clubes como Inter Miami o incluso un regreso al equipo colombiano.

Inter de Porto Alegre va por Alario

Alario, de flojo presente en otro equipo alemán como Eintracht Frankfurt, se transformó en objetivo de otro poderoso combinado sudamericano en medio de los rumores que lo depositaban nuevamente en River. Se trata de Internacional de Porto Alegre, conjunto que, precisamente, fue el verdugo de River en la última edición de la Copa Libertadores de América, eliminándolo por penales en octavos de final.

El conjunto brasileño, que tiene a Eduardo Coudet como DT, se centró en la figura de Lucas Alario como refuerzo, aprovechándose de su irregular actualidad en el continente europeo, donde no logra encontrar ni una continuidad ni un buen rendimiento general. Por ello, su salida parece más factible que nunca.

Según informó el medio de comunicación brasileño ‘Globo Esporte’ en las últimas horas, Inter tiene a Alario como una prioridad para la próxima ventana de transferencias, por lo que podría recalar en el fútbol brasileño a sus 31 años.

River inició un contacto por el “Colo” Gil, de Colo Colo

Según informó el periodista partidario de River Sebastián Srur por intermedio de su cuenta de Twitter, la institución del barrio porteño de Núñez ya inició contactos para conocer condiciones por Leonardo Gil, un experimentado mediocampista argentino naturalizado chileno que cuenta con 32 años de edad y una larga trayectoria en Colo Colo.

El “Colo” llegó al mencionado conjunto chileno allá por 2020 y se transformó en un auténtico referente en el Cacique, donde es muy querido por los aficionados. La circulación de su figura en el ‘Mundo River’ tomó por sorpresa a todos teniendo en cuenta que hay muchos jugadores de sus características en el Millonario. De momento, solamente se trata de un sondeo para tantear las pretensiones no solamente de Gil sino también de la institución chilena, pero no se descarta un avance por él en las próximas semanas.

Lucas Beltrán contó que estuvo cerca de jugar en Boca

Lucas Beltrán, después de Julián Álvarez y de Enzo Fernández, fue la mejor aparición en la primera de River Plate en el último tiempo. De hecho, gracias a sus actuaciones en el Millonario, rápidamente recibió la propuesta de la Serie A de Italia para vestir la camiseta de la Fiorentina, lugar al que se terminó marchando a cambio de una enorme oferta.

Pero esa historia con la institución de Núñez estuvo cerca de no haber existido, ya que el propio delantero reveló que, tan solo por detalles, no llegó a firmar su incorporación a Boca en su juventud: “Cuando era más chico y tenía 13 o 14 años, tuve la oportunidad de irme a Lanús o Racing, pero decidí quedarme un año más en Instituto porque no me sentía preparado para irme a otro lado. Al año siguiente, Boca aparece antes que River”.

Sin embargo, hubo un gesto por parte de River que terminó de inclinar la balanza: ”Obviamente, la oferta económica de Boca era más importante, pero River me invitó a conocer las instalaciones y cuando vi todas esas cosas no pude dudar un segundo. Mi hermano me dijo también que si iba a Boca no veía más un partido mío, entonces cuando vino River no lo tuve que pensar mucho”, contó Lucas Beltrán en conversación con Fox Sports.