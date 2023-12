Lucas Beltrán, después de Julián Álvarez y de Enzo Fernández, fue la mejor aparición en la primera de River Plate en el último tiempo. De hecho, gracias a sus 22 goles en 78 partidos con el Millonario, rápidamente recibió la propuesta procedente de la Serie A de Italia para vestir la camiseta de la Fiorentina, en donde comparte plantel con otros argentinos como Nicolás González, Lucas Martínez Quarta y Gino Infantino.

Pero esa historia con la institución de Núñez estuvo cerca de no haber existido, puesto que el propio delantero reveló que, tan solo por detalles, no llegó a firmar su incorporación a Boca: “Cuando era más chico y tenía 13 o 14 años, tuve la oportunidad de irme a Lanús o Racing, pero decidí quedarme un año más en Instituto porque no me sentía preparado para irme a otro lado. Al año siguiente, Boca aparece antes que River”.

No obstante, hubo un gesto por parte de River que terminó de inclinar la balanza: ”Obviamente, la oferta económica de Boca era más importante, pero River me invitó a conocer las instalaciones y cuando vi todas esas cosas no pude dudar un segundo. Mi hermano me dijo también que si iba a Boca no veía más un partido mío, entonces cuando vino River no lo tuve que pensar mucho”, contó Lucas Beltrán en conversación con Fox Sports.

Lucas Beltrán comparó a Marcelo Gallardo y a Martín Demichelis

En medio de las críticas que recibió Martín Demichelis por lo que viene siendo el mal funcionamiento de River y, sobre todo, por la eliminación que sufrió en la Semifinal de la Copa de la Liga Profesional con Rosario Central, Lucas Beltrán, en la misma entrevista, comparó su modelo de trabajo con el que aplicaba Marcelo Gallardo.

“Las indicaciones que daban Marcelo (Gallardo) y Martín (Demichelis) eran muy similares, entonces por ahí sí para todos se nos hizo fácil la adaptación. Lo que pedían era prácticamente lo mismo, solo era corregir el posicionamiento en la cancha. A Martín le gusta tener más la pelota y a Marcelo ser más directo, pero eran detalles muy chiquititos”, señaló el ahora atacante de la Fiorentina.

Los números de Lucas Beltrán en River

Lucas Beltrán debutó en River el 2 de diciembre de 2018 en la victoria 3 a 1 sobre Gimnasia y Esgrima La Plata en el Estadio Monumental por la fecha 14 de la Liga Profesional. Luego, entre 2021 y 2022 estuvo a préstamo en Colon de Santa Fe (39 presentaciones, 6 goles y 2 asistencias).

En total en el Millonario disputó 78 partidos (11 por la Copa Libertadores, 7 por Copa Argentina y el resto por la Copa de la Liga y la Liga Profesional) con los que marcó 22 goles. Fue campeón de la Supercopa Argentina 2019 y de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina 2023.