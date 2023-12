Por estas horas, todos los sentidos de River Plate están puestos en la gran final del Trofeo de Campeones que se desarrollará este viernes 22 de diciembre, frente a Rosario Central, en el Estadio Único Madre de Ciudades de la provincia de Santiago del Estero. Sin embargo, paralelamente, el elenco Millonario transita otro tipo de novedades.

Mientras Martín Demichelis define los once para enfrentarse con el equipo comandado tácticamente por Miguel Ángel Russo buscando cerrar el año con una sonrisa, hay noticias permanentes en torno a posibles incorporaciones y también en cuanto a potenciales salidas. Por ello es que se viven horas muy agitadas por Núñez.

Echeverri puede ser titular

El cuerpo técnico encabezado por Demichelis está ultimando todos los detalles relacionados con la formación que saldrá al campo de juego de Santiago del Estero para enfrentar a Rosario Central. En ese contexto, Claudio Echeverri, el diamante en bruto que viene teniendo poco lugar en el Millonario, tiene chances de estar desde el arranque.

Hace algunos días, por las semifinales de la Copa de la Liga Profesional, Echeverri ingresó en la etapa complementaria contra el propio combinado de Arroyito. Y, e medio de un contexto complejo, se puso el equipo al hombro y mostró mucho atrevimiento, encarando y siendo vertical de manera constante, algo que parece haber convencido al entrenador.

Fuerte interés por Mammana

De no mediar imprevistos, Emanuel Mammana quedará en libertad de acción una vez que concluya el 2023. El defensor surgido de las divisiones inferiores del club Millonario no viene teniendo lugar dentro de la consideración del director técnico y no hay ninguna perspectiva de renovación en el horizonte. Por ello, parece tener las horas contadas.

Bajo esa órbita, el nacido en Merlo, provincia de Buenos Aires, cuenta con varios pretendientes tras sus espaldas. Y nada más ni nada menos que cinco de ellos pertenecen a la máxima categoría del fútbol argentino. Hablamos de Racing Club, Vélez Sarsfield, San Lorenzo de Almagro, Talleres de Córdoba y Lanús. Sí, todos interesados en Mammana.

La situación de Batalla

Como es de público conocimiento, Augusto Batalla finaliza su cesión a préstamo en San Lorenzo de Almagro, donde parece haber encontrado su lugar en el mundo y donde es muy querido por los hinchas tras haberse transformado en un verdadero referente. Sin embargo, existe la posibilidad de que el arquero permanezca en el Ciclón.

Sucede que Batalla no será tenido en cuenta por Demichelis en River, por lo que el Millonario pretende una suma cercan a los 2.000.000 de dólares para transferirlo definitivamente. En ese sentido, Marcelo Moretti, flamante presidente de la institución del barrio porteño de Boedo, ya avisó que intentarán negociar con Jorge Brito y compañía.

San Lorenzo va por Palavecino

El mencionado Moretti, nuevo máximo mandatario de San Lorenzo de Almagro, también indicó recientemente que Agustín Palavecino es una de las grandes prioridades del Ciclón pensando en el próximo mercado de pases. No es un detalle menor que el mediocampista ha quedado bastante relegado en River y podría serle muy útil a Rubén Darío Insúa.

Moretti indicó que San Lorenzo hará un intento inminente por el exjugador de Platense y Deportivo Cali de Colombia. Sin embargo, deberá apresurarse ya que paralelamente se acaba de conocer el fuerte interés del Olympiakos de Grecia y del Santos Laguna de México en los servicios del mencionado futbolista de 27 años de edad.