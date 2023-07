Mientras define el campeonato en el cual puede campeonar prematuramente, River se encuentra enfocado en el mercado de pases y ultima detalles para cerrar dos refuerzos prometedores siendo Facundo Colidio y Sebastián Boselli. Enterate de todas las noticias del día para el Millonario acá.

Revelan la oferta que hará River al Inter por Colidio

Tras cerrar un acuerdo de palabra con el ex jugador de Tigre, la dirigencia de River continúa a paso firme para cumplirle el deseo a Martín Demichelis y en las próximas horas finalmente enviaría una oferta formal por Facundo Colidio al Inter de Italia.

Si bien el conjunto de la Serie A ya había aceptado un monto de 5 millones de euros por parte del Toluca y posteriormente de Boca, desde el Millonario buscarían acordar la compra en un monto inferior para reducir los gastos en este mercado.

Teniendo en cuenta que tiene el aval de Colidio para avanzar en la negociación, según el medio Tuttosport, River ofrecerá un total de 4.2 millones de euros al Inter sumado a un porcentaje del pase del jugador para una posible venta en el futuro.

Ante este cambio en las negociaciones que el conjunto italiano venía planteando, resta saber si la oferta será aceptada para que Facundo Colidio termine sumándose al plantel de Martín Demichelis en la próxima semana y así llegar a disposición para la Copa Libertadores.

El tenso cruce entre Batalla y Enzo Pérez con una inédita cámara

Pasaron dos días del picante clásico entre San Lorenzo y River en el Nuevo Gasómetro, el cual no dejó goles pero sí imágenes que dieron vueltas por redes sociales. Augusto Batalla, referente del Ciclón, se robó las luces con su show individual tanto con las manos como con la labia. Incluso se llegó a cruzar con varios excompañeros que tuvo en su paso por el Millonario, algo que no le gustó a los hinchas de La Banda.

El choque de poderes más llamativo del sábado por la noche en el Bajo lo tuvo al arquero del Cuervo como protagonista junto a otro peso pesado: Enzo Pérez. El capitán de River encaró a Batalla ni bien finalizó el encuentro y las cámaras de ESPN sacaron a la luz parte del diálogo que no había trascendido tras el 0-0 entre dos de los candidatos en el Torneo LPF 2023.

“Te haces el guapo ahora”, había sido la frase de Enzo que se viralizó en los últimos días, pero muchos habían insinuado que el mediocampista la dijo cuando su excompañero ya no estaba presente en la zona. Sin embargo, el mito queda derribado luego de las imágenes que difundió el programa ESPN Fútbol 1 el domingo por la noche.

“No sabía que eras tan guapo, bol… Festejan el empate”, le dijo el ídolo del Millonario a Augusto Batalla mientras este se había acercado al plantel que dirige Demichelis para saludarlos uno por uno. La respuesta del arquero dejó en claro lo poco que le importó lo que se dijo sobre él durante todo el partido: “Sí, sí, dale”. Minutos más tarde, en una entrevista con la transmisión oficial, el referente de San Lorenzo dio a entender que todo queda dentro del campo de juego.

Según CIES, River tiene a los tres jugadores más valiosos de la Liga Profesional

Con un plantel repleto de jugadores de alta calidad deportiva, el River de Martín Demichelis logró engranar las piezas del equipo y arrasó durante lo largo del 2023 al punto de estar cómodamente puntero, con más de seis puntos de ventaja, hace más de cinco fechas.

Un juego que no solo se logra con trabajo sino también con jerarquía individual que, según los números y los resultados, al Millonario le sobra. Una realidad que quedó expuesta en los últimos días tras conocerse un prestigioso ranking de CIES Football Obs.

En base a los últimos análisis de mercado, rendimientos y actualidad deportiva, el grupo CIES armó una lista con los jugadores más valiosos de la LPF y River domina totalmente el ranking con tres nombres claves: Lucas Beltrán, Pablo Solari y Nicolás De La Cruz.

Tasado en 20 millones de euros, Beltran aparece en el primer puesto del ranking seguido por su compañero de ofensiva; Pablo Solari, con un sorprendente valor de 19.5 millones. Finalmente, el top tres se cierra con el nombre de Nicolás De La Cruz y un valor de 15.2 de los grandes.

Para encontrar a un jugador que no sea de River, en el ranking se debe llegar hasta el cuarto puesto donde aparece Alan Varela con 13.6 millones de euros. Por otro lado, a quien también se puede encontrar del Millonario es Esequiel Barco en 10.5 millones.

La palabra de Retegui sobre los rumores tras su reunión con Francescoli y Patanián

Buscando reforzarse para la segunda parte del año, River comenzó a negociar con varios nombres importantes entre los cuales se destacan Facundo Colidio y Manuel Lanzini. Una danza de nombres a la que Demichelis pidió sumar un delantero más justo cuándo Mateo Retegui apareció junto a dos dirigentes del club.

Una foto que levantó mil teorías en el mundo del fútbol ya que se veía al delantero junto al representante Hernán Bermán, el vice primero de River; Matías Patanían y el director deportivo del Millo; Enzo Francescoli. Una postal que levantó enojos pero que habría sido casual.

Buscando cortar con todo esto, tras la victoria de Tigre, fue el propio Retegui quién rompió el silencio y puso las cosas claras: “No estoy cerca de jugar en River. Era un almuerzo con Hernán, mano a mano. Se ve que él tenía después una reunión con Enzo y Patanian”, comenzó.

Aclarando que Bermán “no es su representante”, Retegui también destacó que se quedó un rato en la mesa tras el arribo de Patanían y Francescoli “por respeto” y que se “sacaron muchas cosas de contexto”. Por esto, el goleador aclaró que “esta bueno” aclarar que solo fue “una confusión”.

Finalmente, tratando de romper finalmente con el tema, el Chapita le mandó un mensaje a los hinchas de Tigre y Boca: “Quede en medio de una reunión en la que no tenía nada que ver. Quede expuesto. Quiero pedirle disculpas a la gente de Boca y Tigre si se lo tomaron mal”.

Los millones que ofertó River por Sebastián Boselli

A la espera de lo que puede ser una nueva vuelta olímpica en su historia, desde el cuerpo técnico de Martín Demichelis, en conjunto con la dirigencia de River, se encuentran trabajando en el mercado de pases, en el que tienen como principal objetivo darle un salto de calidad al plantel para pelear por la Copa CONMEBOL Libertadores.

Es por eso, que ya cerraron la incorporación de Ramiro Funes Mori, quien se sumaría en esta semana a los entrenamientos, y también se encuentran en negociaciones por el delantero Facundo Colidio, así como también por el defensor central uruguayo, Sebastián Boselli.

Tras recibir la negativa de Defensor Sporting ante la primera oferta enviada por el defensor de 19 años, desde la dirigencia del Millonario decidieron aumentar la paga por el pase del jugador, a quien ya le acercaron la propuesta de su contrato.

Acorde a lo que informa el periodista Joaquín Tabares, River realizó la última oferta por Sebastian Boselli, siendo la misma de U$S 4.000.000 por el 70% del pase. Además, agregan que no habrá otra si es rechazada, y también que el contrato a Boselli es por 4 años con un muy buen salario.

Cómo está la tabla de posiciones de la Liga Profesional

1- River: 54 puntos

2- Talleres: 44

3- San Lorenzo 42

4- Lanús: 40

5- Defensa y Justicia: 39



Qué le queda a River en la recta final de la Liga Profesional

Fecha 25: local vs. Estudiantes

Fecha 26: visitante vs. Rosario Central

Fecha 27: local vs. Racing