A pocas semanas de que comience el mercado de pases y los equipos salgan a buscar nuevas figuras, en River ya trabajan con varios nombres sobre la mesa entre los cuales se puede destacar un denominador común: todos quedan libres en julio próximo.

Una lista en donde se destacan nombres como los de Ramiro Funes Mori, Manu Lanzini o Nicolás Otamendi y a los que en las últimas horas se sumó un nombre que llega desde la recomendación del mismísimo Ramón Ángel Díaz tras su paso por Al Hilal.

A solo un mes de que finalice su contrato actual, Luciano Vietto estaría decidido a dejar el fútbol árabe tras una gran temporada y por eso no renovará su vínculo. Motivo por el cual el ex DT del Millonario, junto a Emiliano Díaz, le acercaron el nombre del ex Racing a Jorge Brito.

Con 8 goles convertidos durante 16 partidos, Vietto demostró un buen nivel con el conjunto árabe y podría ser así la solución a uno de los pedidos que habría realizado Martín Demichelis ya que el DT quería un jugador más para la ofensiva de River.

Vale recordar que, a lo largo de su paso por River, Gallardo quiso quedarse con Luciano Vietto en varias ocasiones. Tras destacarlo como una futura estrella en 2014, el Muñeco quiso quedarse con el delantero en los mercados de verano del 2018 y 2022.