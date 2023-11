Con la decisión de River de no cerrar la primera fase de la Copa de la Liga ante Instituto en el Monumental, mudando la localía producto de la serie de recitales de Roger Waters y los Red Hot Chili Peppers que habrá a fin de mes, este viernes se adelantará la despedida de varios futbolistas del Millonario en su tradicional estadio, en el marco del duelo ante Huracán.

Dos símbolos de la institución que muy probablemente se desvincularán a fin de año son Enzo Pérez, en plena vigencia como capitán del equipo que conduce Martín Demichelis, y Jonatan Maidana, quien desde hace tiempo ha perdido la continuidad. Los dos tienen contrato hasta el 31 de diciembre y no se avanzaría en una renovación.

No son, sin embargo, los únicos dos futbolistas que podrían tener su despedida en el Monumental. Por el contrario, la lista es larga y ya invita a pensar en una gran renovación para el próximo año. Bruno Zuculini, Emanuel Mammana y Matías Suárez también finalizan sus vínculos y buscarían continuar sus carreras en otros horizontes.

Otros tres casos a los que prestar especial atención, aunque con buenas perspectivas pensando en su continuidad, son los de Franco Armani, Nicolás De La Cruz y Leandro González Pírez. El arquero quiere continuar, pero su representante no le cerró las puertas a una salida. El uruguayo es el futbolista de River con más pretendientes en el exterior y no se descartaría una buena venta en caso que llegara la oferta que le cierre a todas las partes. Y el defensor podría ser repatriado por Inter Miami si en el Millonario no hacen uso de su opción de compra.

¿Por qué mañana River jugará su último partido del año en el Monumental?

Aunque la Copa de la Liga está lejos de llegar a su fin para el Millonario, que lidera la Zona A y de no suceder una catástrofe disputará los cuartos de final, el partido de este viernes ante Huracán representará su último partido oficial del año en el Monumental porque le tocará luego visitar a Rosario Central y mudará después su localía ante Instituto. En lo que sigue, se sabe que los partidos de eliminación directa en la lucha por el título se disputarán en cancha neutral.

¿Dónde jugará River ante Instituto?

Aunque todavía no hubo confirmación oficial, pues el partido se disputará recién el 26 de noviembre, se cree que River mudará su localía al Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero para enfrentar a Instituto por la última fecha de la fase regular de la Copa de la Liga. Pero también hay opciones en Buenos Aires, que incluyen las canchas de Vélez y Huracán. “El último partido sabíamos que no lo íbamos a disputar en nuestro estadio. No debería ser una dificultad jugar en otro, tenemos que aprender a jugar en cualquier campo, ante cualquier rival“, había dicho Martín Demichelis, sin hacer referencia a ningún estadio en particular.

Un partido especial para los hinchas

Los hinchas de River han tomado nota de todas estas circunstancias y es por esa razón que este viernes, desde las 21.00, se espera un estadio repleto para recibir a Huracán y a su vez poder despedir como se merece a futbolistas que se volvieron símbolo de la institución como Enzo Pérez, quien se perfila para ser titular.