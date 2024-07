Los puntajes de River vs. Lanús por la Liga Profesional 2024: Jugador x Jugador

Jeremías Ledesma (6): En líneas generales expuso un rendimiento sobrio y sin grandes fallas. Atento y sin demasiado que hacer en las dos anotaciones del visitante.

Santiago Simón (3): Una vez más, demostró que le cuesta y mucho en esa posición. Sufrió en el primer gol del Granate y casi no tuvo influencia en el aspecto ofensivo.

Federico Gattoni (3): Una actuación de pesadilla del marcador central, que no mantuvo el nivel de los amistosos. Falló en los dos goles de Lanús y no estuvo bien con la pelota en los pies.

Paulo Díaz (3): El chileno expuso su peor actuación en mucho tiempo. Quedó pagando con Torres en el primer gol de Lanús y no estuvo nada fino en las salidas con pelota.

Enzo Díaz (4,5): Por un lado, el lateral izquierdo no tuvo grandes complicaciones a la hora de la marca. Por el otro, fue extremadamente predecible y anunciado en ataque.

Felipe Peña Biafore (7): Un muy interesante rendimiento del mediocampista central. Tiempista, bien ubicado, efectivo en la marca y muy acertado a la hora de la distribución.

Rodrigo Aliendro (4): No tuvo su mejor partido. Aportó el despliegue de siempre pero no colaboró con Peña Biafore en la marca y no gravitó en ningún momento en el aspecto ofensivo.

Franco Mastantuono (7): Alternó buenas y malas ejecuciones, pero de a ratos fue el único responsable de la elaboración. Tomó la pelota y se hizo cargo de forma constante.

Manuel Lanzini (3,5): Sigue sin arrancar. Continúa mostrándose muy estático, sin cambio de ritmo, irresoluto y también impreciso. Un buen tiro libre y no mucho más.

Manuel Lanzini y otro flojo rendimiento.

Pablo Solari (3,5): Veloz y punzante, aunque, una vez más, extremadamente errático en las resoluciones. Fue protagonista de un par de jugadas claras que resolvió muy mal.

Facundo Colidio (4,5): Movedizo, inquieto y luchador. De todas maneras, no pudo lastimar prácticamente en ningún momento. Se diluyó por completo cuando el técnico lo recostó sobre la banda.

Ingresaron:

Miguel Borja (9): Ingresó al campo de juego y fue la gran figura de River, salvando al equipo de la derrota con dos goles.

Miguel Borja festejando uno de sus goles.

Ignacio Fernández (5): Poco gravitante desde su ingreso al campo.

Adam Bareiro (6): Peleó e inquietó con su presencia en el área.

Matías Kranevitter (-): Apenas instantes en el campo de juego.