La Copa Libertadores comienza a jugarse desde el mismo momento en que se sortea. El próximo lunes, River conocerá a sus rivales de la fase de grupos del torneo más importante del continente y -como en todos los sorteos- puede tocar un grupo relativamente tranquilo o uno bien complicado.

El Millonario será cabeza de serie ya que en el ranking de la Conmebol ocupa un lugar de privilegio. Pero ya en el segundo bombo hay rivales a tener en cuenta a evitar: Atlético Mineiro e Independiente del Valle son los más fuertes del mismo. En el bombo tres hay muchos equipos argentinos que no podrán tocarle a River, pero sí en Núñez pretenden evitar a The Strongest, sobre todo para no tener que ir a jugar a la altura de La Paz.

Finalmente, llega el bombo que genera mayor expectativa: el que tiene a los cuatro clasificados con peor ranking y también a los que llegan desde las fases previas. En la edición 2024, River podría cruzarse con Botafogo o Colo Colo en fase de grupos.

¿Cuándo será el sorteo de la Copa Libertadores 2024?

El próximo lunes 18 de marzo se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. El mismo será en la sede de la Conmebol en Paraguay y contará con la presencia de varias glorias del fútbol sudamericano -encargados de sacar las bolillas- y también de dirigentes de los 32 equipos participantes. Cabe recordar que para ese entonces ya se conocerán quiénes son los cuatro equipos que llegan desde las fases previas.

¿Dónde se jugará la final de la Copa Libertadores 2024?

La Conmebol determinó que desde 2019 las finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana sea a partido único en sede neutral. Increíblemente, Argentina nunca tuvo la posibilidad de ser la sede de la final de la Libertadores, pero eso cambiará en 2024 ya que la casa madre del fútbol sudamericano anunció que la misma será en Buenos Aires. El estadio elegido es el Monumental, aunque en caso que lleguen al partido más importante del continente dos equipos de poca convocatoria, el estadio podría cambiar.

Así quedaron los bolilleros para el sorteo de la Copa Libertadores 2024

Bombo 1: Fluminense, Palmeiras, River, Flamengo, Gremio, Peñarol, San Pablo y Liga de Quito.

Bombo 2: Atlético Mineiro, Independiente del Valle, Libertad, Cerro Porteño, Estudiantes, Barcelona (Ecuador), Bolívar y Junior.

Bombo 3: The Strongest, San Lorenzo, Universitario, Deportivo Táchira, Rosario Central, Alianza Lima, Talleres y Millonarios.

Bombo 4: Caracas, Huachipato, Liverpool, Cobresal, Botafogo / Palestino / Always Ready o Nacional (U) / Colo Colo.