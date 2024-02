La Copa Libertadores 2024 arrancó oficialmente con la disputa de sus fases previas, así empezó el torneo continental que reúne algunos de los cracks sudamericanos más importantes. El nivel que tiene la Gloria Eterna se ve reflejado en el valor de mercado de sus futbolistas, acá te dejamos el top 10 de los jugadores más caros del certamen.

Demostrando que dominan el fútbol continental, los 10 jugadores más caros militan en el Brasileirao. De hecho en el top 20 solo hay dos futbolistas que no juegan en la primera división de Brasil.

El primero en la lista es Endrick, la joya de 17 años del Palmeiras y ya vendido al Real Madrid tiene un valor de 45 millones de dólares, en segundo lugar se encuentra Andre, el pivote del Fluminense campeón de la edición pasada con 25 millones y el podio lo completa Pedro delantero de Flamengo con un valor de 22 millones.

En cuarto y quinto lugar hay también jugadores de Palmeiras, con Luis Guillherme y Raphael Veiga (17 y 18 millones respectivamente). Viene de una mala racha pero Gabigol de Flamengo sigue como uno de los sudamericanos más caros con 17 millones de euros.

El primer no brasileño de la lista es Giorgian De Arrascaeta, el enganche uruguayo tiene un valor de 16 millones. Paulinho (Atlético Mineiro) y Gerson (Flamengo) empatan con 15 millones y en la 10ma casilla se encuentra otro no brasileño: el ex River Plate y ahora en Flamengo, el uruguayo Nicolás de La Cruz.

River Plate, rompiendo la hegemonía brasileña

Para encontrar un futbolista que no milita en Brasil hay que irse hasta el puesto 12do, con el volante argentino Claudio Echeverri de River Plate con un valor de 12 millones de euros, aunque el Manchester City se lo va a llevar por el doble de la cifra que pone TransferMrkt.

En el top 30 los únicos jugadores que no militan en Brasil son Echeverri, Esequiel Barco y Kendry Páez, los dos primeros de River y el último de Independiente del Valle.

Un ecuatoriano entre los más valiosos de la Libertadores 2024

Kendry Páez, joya ecuatoriana comprada por el Chelsea aparece en el listado en el puesto 20, con un valor de 10 millones de euros. El cuadro de la Premier League pagó 18 millones por él.