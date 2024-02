A lo largo del último mercado de pases, Lucas Alario estuvo cerca de pegar la vuelta a River, dado a que no tenía continuidad en Eintracht Frankfurt. Si bien terminó declinando la posibilidad de regresar y firmó su vínculo con SC Internacional, no se olvidó de su pasado por el club de Núñez y, en las últimas horas, apuntó contra Boca.

El Xeneize será rival del conjunto brasileño en la búsqueda de la CONMEBOL Sudamericana, y pueden cruzarse en la fase de grupos, algo que recién se develará el próximo lunes 18 de marzo cuando se lleve a cabo el sorteo del certamen continental. Pero el Pipa Alario, a lo largo de las últimas horas, compartió una foto con un mensaje directo para los de La Ribera.

Por medio de su cuenta de Instagram, el delantero santafesino compartió una imagen junto a Renato Aránguiz, hijo de Charles Aránguiz. Con el mediocampista chileno comparte el plantel de SC Internacional, y si bien el purrete colocó una frase motivadora dado a que ambos futbolistas compartieron el plantel de Bayer Leverkusen, Alario apuntó contra Boca.

¿Qué pasó? El pequeño Renato tenía puesta la casaca azul y oro, y si bien esbozó “ver de nuevo a este crack” (refiriéndose a que la última vez que estuvieron juntos fue en Alemania), el artillero de 31 años reposteó la publicación y fue severo: “Con mi amigo. Lástima esa camiseta”. Picante.

Alario habló sobre su frustrada vuelta a River

“Nunca llegamos a tener negociaciones, sí se nombró mi nombre, sí hubo sondeos, pero nada más. No se dio porque no se tenía que dar, no hubo un motivo. No era River o Inter, no se llegó a ese caso”, dijo al respecto el delantero en conferencia de prensa cuando fue presentado en SC Internacional.

El contrato de Lucas Alario en SC Internacional

Al llegar a SC Internacional, Lucas Alario firmó un contrato por tres años. Por lo tanto, el mismo finalizará el 31 de diciembre de 2027.

Matías Patanian le respondió a Lucas Alario

El vicepresidente de River, en diálogo con Radio La Red, se refirió a la negativa del delantero: “Lo de Alario fueron más especulaciones que la realidad. Estaba evaluando la posibilidad de ofertas de Brasil y que no era momento de volver al fútbol argentino”, expresó Matías Patanian.