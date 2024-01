Alario fue presentado en Inter de Porto Alegre y habló de su no a River: "No se dio porque..."

Después de varias idas y vueltas, Lucas Alario terminó rechazando su retorno a Rivery fue presentado como nuevo refuerzo de SC Internacional, donde será dirigido por Eduardo Coudet y compartirá el plantel con Gabriel Mercado y Fabricio Bustos. Pero además, llegará Rafael Santos Borré.

Los hinchas del Millonario quedaron muy dolidos porque Alario no pegó la vuelta y se marchó a su gran verdugo en la última edición de la CONMEBOL Libertadores. Pero después de tantas especulaciones, el futbolista de 31 años cortó con el misterio.

“Nunca llegamos a tener negociaciones. Sí se nombró mi nombre, sí hubo sondeos, pero nada más. No se dio porque no se tenía que dar, no hubo un motivo. No era River o Inter, no se llegó a ese caso”, declaró el Pipa en medio de su presentación en el cuadro de Porto Alegre.

A pesar de las declaraciones de Lucas Alario, desde la dirigencia de River sostuvieron que sí se produjeron los contactos formales con la representación del ex Colón de Santa Fe, pero su arribo a Brasil ya estaba muy avanzado y no había muchas chances de poder hacerlo cambiar de opinión.

Matías Patanian le respondió a Lucas Alario

El vicepresidente de River, en diálogo con Radio La Red, se refirió a la negativa del delantero: “Lo de Alario fueron más especulaciones que la realidad. Estaba evaluando la posibilidad de ofertas de Brasil y que no era momento de volver al fútbol argentino”, expresó Matías Patanian.

El contrato de Lucas Alario en SC Internacional

Al llegar a SC Internacional, Lucas Alario firmó un contrato por tres años. Por lo tanto, el mismo finalizará el 31 de diciembre de 2027.