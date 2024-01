Tras la sorpresiva salida de Salomón Rondón a fines de la temporada 2023, uno de los objetivos principales de River para este mercado de pases es el de incorporar a un centro delantero para que pueda pelear por un puesto junto al colombiano Miguel Ángel Borja y el juvenil Agustín Ruberto.

Dentro de la danza de nombres que sonaron para llegar al Millonario, que aún no logró incorporar en esta posición, aparecieron dos viejos conocidos como lo son Lucas Alario y Rafael Santos Borré, pero finalmente ambos arreglaron su llegada a Internacional de Porto Alegre, el equipo comandado por Eduardo Coudet.

Referido a lo que fue la frustrada llegada de Alario al elenco de Núñez, ya que no pasó de negociaciones informales, el representante del jugador, Pedro Aldave, rompió el silencio en diálogo con TyC Sports, en donde explicó los motivos por los que el delantero de 31 años tuvo su segunda etapa en River.

“La posibilidad de que Lucas vuelva a River siempre está latente, en todos los mercados de pases, por lo que dejó en River y lo que representa. Se conversó. Tomamos la decisión de Brasil por muchas cosas. En lo deportivo, el entrenador (Eduardo Coudet) lo quería mucho y el campeonato brasilero es largo, de muchos partidos, y Lucas necesita continuidad. Tiene el Brasileirao, Copa de Brasil, Copa estadual y la Copa Sudamericana, entre todos casi 70 partidos para agarrar nivel”, comenzó explicando.

Además, confesó cuándo podría darse la vuelta del ex Colón al Millonario: “Estaba River, pero a River tenes que volver al 100 por 100, desde todo punto de vista. Para mí, a él le faltan minutos para volver a River. Tiene que volver fuerte. Coudet entendía la situación de Alario y nos sacaba la presión de tener que ir a River con los cuchillos entre los dientes y rendir. Cuando esté al 100 por 100, Lucas va a ser el primer que quiera volver a River, eso está más que claro y la gente de River lo sabe. Fue deportivo, no económico”.

En cuanto a la esta nueva etapa de Alario en su primera experiencia en el fútbol de Brasil, tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2025, y en esta temporada sumar minutos es su primer objetivo en lo individual, mientras que en lo colectivo será hacer una buena participación en la Copa CONMEBOL Sudamericana.

Alario habló sobre su frustrada vuelta a River

“Nunca llegamos a tener negociaciones, sí se nombró mi nombre, sí hubo sondeos, pero nada más. No se dio porque no se tenía que dar, no hubo un motivo. No era River o Inter, no se llegó a ese caso”, dijo al respecto el delantero en conferencia de prensa cuando fue presentado en Inter.