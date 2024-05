Restan detalles para que Marcelo Gallardo deje de ser el entrenador de Al Ittihad y el mundo del fútbol está expectante respecto a qué hará sobre su futuro. Hay varios clubes que lo quieren y también están quienes indican que podría meterse en la política de River de cara a las próximas elecciones. Lucas Pratto, quien tuvo un cortocircuito con el entrenador más ganador de la historia del Millonario, analizó qué será de su futuro una vez que logre resolver su salida del fútbol árabe.

Pratto sobre el futuro de Gallardo

“Con lo que a él le gusta el fútbol, entrenar y estar en el día a día no lo veo como dirigente. Al menos hoy, capaz más adelante sí o capaz que ahora que pasó el tiempo y tuvo esta experiencia en Arabia quiere asumir un rol como dirigente. A él le gusta el juego, armar los equipos, estar en el día a día y viviendo eso. Siempre que esté sin trabajo se lo va a nombrar como candidato a dirigir a River, pero hoy en día River no necesita un entrenador. Creo que él va a seguir su carrera como entrenador y va a intentar en Europa”, afirmó el Oso en diálogo con ESPN.

El cortocircuito entre Pratto y Gallardo

Si bien no llegó a ser una pelea y existe cariño entre ambos protagonistas, a Lucas Pratto no le gustó tener poco protagonismo en su última etapa en el club de Núñez, allá por fines de 2020 y por eso decidió salir a préstamo a Feyenoord a comienzos de 2021, en la previa a un Superclásico por la Copa Diego Maradona.

Marcelo Gallardo. (Foto: IMAGO).

Esa salida repentina no le agradó para nada al Muñeco y se lo hizo saber. En Países Bajos, el Oso sufrió una dura lesión y, según sus propias palabras, Gallardo no le envió ningún mensaje. Meses más tarde, terminó el préstamo del atacante en Feyenoord y el entrenador no contó con él, por lo que se acordó una recisión de contrato.

¿Gallardo va a jugar políticamente en River?

Hay versiones que indican que Marcelo Gallardo está tentado de jugar políticamente en River de cara a las próximas elecciones a celebrarse en diciembre de 2025. La realidad es que por el momento nada de eso está confirmado y pareciera que el oriundo de Merlo continuaría su carrera como entrenador. De hecho, hay varios clubes importantes que lo quieren cuando se resuelva su salida de Al Ittihad. Lo que pican en punta son Milan y Sevilla.