El Muñeco dijo presente en la victoria del Millonario ante la Academia por la fecha 14 del Clausura y recibió el cariño de todos los hinchas.

River fue superior a Racing, le ganó por 1 a 0 y sumó tres puntos importantes para escalar en la tabla de la Zona B del Clausura y para recuperar su puesto en la Tabla Anual. A días del Superclásico en La Bombonera, el hincha quedó conforme y lanzó un grito de guerra: “El domingo cueste lo que cueste…”.

Fueron más de 85 mil los espectadores en el Estadio Monumental que vivieron la victoria del Millonario ante la Academia. Uno de ellos fue Marcelo Gallardo, que dijo presente en uno de los palcos. Como era de esperar, los fanáticos presentes cantaron por él, lo ovacionaron y le demostraron que el amor sigue intacto.

¡TREMENDA OVACIÓN PARA EL MUÑECO! Gallardo salió del palco para saludar a la gente y para firmar infinidad de camisetas de River. pic.twitter.com/4rFAQ63jjf — SportsCenter (@SC_ESPN) October 25, 2026

Leonardo Ponzio fue consultado en conferencia de prensa por la presencia de Marcelo Gallardo y dijo: “Mientras que él pueda estar acá en su casa y pueda venir a disfrutar de esto, va a estar siempre”. Cabe destacar que el León fue una pieza fundamental del primer ciclo del Muñeco como entrenador del Millonario.

Ponzio elogió a Silva en la antesala del Superclásico

Las lesiones de Vera y Moreno le dieron lugar a Lucas Silva de sumar minutos. El juvenil respondió de gran manera ante Racing y todo indica que será titular el próximo domingo en La Bombonera. Ponzio reflexionó sobre el volante: “Lo de Lucas fue lo que esperaba, fue lo que entrenamos”.

Además, agregó: “Es el cinco que nosotros vemos de la casa. Hay que generar experiencia para jugar solo en el Monumental. En un plantel de River tenés que tener mucha experiencia y lo está haciendo bien”.

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La tabla de posiciones del Torneo Clausura

Bolavip recorrió las obras del Monumental

DATOS CLAVE

River Plate venció 1 a 0 a Racing ante más de 85 mil espectadores.

venció 1 a 0 a Racing ante más de 85 mil espectadores. Marcelo Gallardo presenció la victoria de River en un palco y fue ovacionado.

presenció la victoria de River en un palco y fue ovacionado. Leonardo Ponzio elogió el desempeño del juvenil Lucas Silva tras el triunfo ante Racing.