River tiene un pie en la Sudamericana 2027: qué le falta para clasificar a la Libertadores

El 2026 de River naufragó por la irregularidad permanente. Rachas de victorias, de derrotas, empates aislados, caídas inesperadas ante rivales menores y vaivenes en las tablas. El fútbol argentino actual es reñido y también, por su formato, permite que equipos con un buen sprint final se consagren campeones, tal como sucedió en los últimos años con casos como los de Platense o Belgrano.

River tiene un plantel de jerarquía y cuesta entender que a dos fechas del cierre de la temporada regular esté con la calculadora en la mano para ver si jugará Copa Libertadores o Copa Sudamericana en 2027. Tras superar a Racing y a la espera del cierre de la jornada número 14, el Millonario se encuentra en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2027.

El deseo del hincha de River es salir campeón del Torneo Clausura y así lograr la tan ansiada clasificación a la Copa Libertadores 2027, pero no es el único camino que tiene, aunque el otro -mediante la Tabla Anual- hace que dependa de otros resultados, tanto en el plano doméstico como en el internacional, con Boca y Estudiantes definiendo los certámenes continentales.

River le ganó a Racing y escaló puestos en la Tabla Anual. (Foto: Getty).

¿Cómo otorga los cupos internacionales la Tabla Anual?

La clasificación a las copas internacionales, mediante la Tabla Anual, se divide de la siguiente manera:

Los primeros tres se clasifican a la Copa Libertadores 2027 (el tercero inicia su camino en la Fase 2, popularmente conocida como repechaje)

Del cuarto al noveno van a la Copa Sudamericana

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Cabe destacar que a la Copa Libertadores también van los campeones del Apertura, el Clausura, Copa Argentina y también los de Libertadores y Sudamericana (en este caso podrían ser Estudiantes y Boca en caso de que ganen sus respectivas finales). Por tal motivo, si uno de esos campeones ocupa uno de los tres primeros lugares de la Anual, le cede su lugar al equipo que sigue.

Un detalle no menor es que el campeón de la Copa Argentina no le cede el lugar al siguiente en la tabla, sino que lo hace al subcampeón de dicho certamen. Por poner un ejemplo concreto: si Boca gana la Copa Argentina y también se clasifica a la Libertadores 2027 por la Tabla Anual, su cupo se lo cede al equipo perdedor de la final del torneo más federal del país.

River, con un pie en la Copa Sudamericana 2027

Actualmente, River se encuentra en la sexta posición de la Tabla Anual, por lo que está en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2027. Los de Núñez tienen 52 puntos, seis más que Defensa y Justicia (el equipo que marca el corte entre clasificados y no clasificados), pero en la ecuación aparece Estudiantes, que este lunes se enfrenta a Unión. Si el Pincha pierde, el Millonario quedará prácticamente clasificado a la Sudamericana 2027.

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Si bien quedan seis puntos en juego, la diferencia de gol que existe entre River y Defensa y Justicia pareciera ser prácticamente irremontable para el Halcón. Ahora bien, suponiendo que el Pincha gane, si se consagra en la Copa Libertadores 2026 (jugará la final contra Palmeiras) deja de ser rival del Millonario ya que sacará su pasaje a la Libertadores 2027 como campeón vigente.

Leonardo Ponzio, DT de River. (Foto: Getty).

¿Qué le falta para clasificar a la Copa Libertadores por la Tabla Anual?

River no depende de sí mismo para clasificar a la Copa Libertadores 2027 por la Tabla Anual y necesitará de los resultados de otros equipos en el tramo final de la temporada regular. Si los de Núñez ganan los dos partidos que le quedan (Boca y Aldosivi) llegarán a los 58 puntos.

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Por tal motivo, necesitará que Boca caiga en la última fecha, que Rosario Central no saque más de dos puntos, que Vélez no consiga más de tres y que Argentinos Junios e Independiente Rivadavia (se enfrentan este lunes por la fecha 14) no saquen más de cuatro en las últimas dos jornadas.

Cabe aclarar que si Boca sale campeón de la Sudamericana y logra mantenerse dentro de los mejores tres la de Tabla Anual, se abrirá un cupo para la Libertadores para el cuarto, que hoy en día es Argentinos Juniors. Ante este panorama, River sabe que tiene que ganar los dos partidos que le quedan y esperar varios resultados de sus competidores directos.

¿Qué le queda a los equipos que están arriba en la Anual?

Boca | River (local) y Defensa y Justicia (local)

| River (local) y Defensa y Justicia (local) Rosario Central | Sarmiento (visitante) y Estudiantes de Río Cuarto (local)

| Sarmiento (visitante) y Estudiantes de Río Cuarto (local) Vélez | San Lorenzo (local) y Unión (visitante)

| San Lorenzo (local) y Unión (visitante) Argentinos Juniors | Ind. Rivadavia (local), Atlético Tucumán (visitante) y Huracán (local)

| Ind. Rivadavia (local), Atlético Tucumán (visitante) y Huracán (local) Independiente Rivadavia | Argentinos Juniors (visitante), Banfield (local) y Gimnasia de Mendoza (visitante)

| Argentinos Juniors (visitante), Banfield (local) y Gimnasia de Mendoza (visitante) River | Boca (visitante) y Aldosivi (visitante)

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Así está la Tabla Anual

Boca Juniors – 57 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN Rosario Central – 56 puntos – COPA LIBERTADORES Vélez Sarsfield – 55 puntos – COPA LIBERTADORES Argentinos Juniors – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA Independiente Rivadavia – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA Gimnasia de La Plata – 51 puntos – COPA SUDAMERICANA Instituto – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura) Lanús – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA Defensa – 46 puntos Estudiantes LP – 45 puntos Independiente – 43 puntos Barracas Central – 43 puntos Huracán – 41 puntos San Lorenzo – 40 puntos Sarmiento – 40 puntos Gimnasia (M) – 39 puntos Newell’s – 36 puntos Unión – 35 puntos Talleres – 35 puntos Tigre – 33 puntos Racing – 33 puntos Banfield – 32 puntos Atlético Tucumán – 31 puntos Platense – 30 puntos Central Córdoba – 26 puntos Deportivo Riestra – 23 puntos Aldosivi – 19 puntos Estudiantes (RC) – 14 puntos – DESCENDIÓ

Lautaro Rivero, autor del tanto ante Racing. (Foto: Getty).

Las posiciones del Torneo Clausura

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Qué dice el reglamento de la AFA en relación a la clasificación de la Libertadores y Sudamericana 2027

CAPITULO VIII – CLASIFICACIÓN A COMPETENCIAS INTERNACIONALES

Artículo 27. Clasificación a la Copa Conmebol Libertadores 2027.

Clasificarán a la Copa Conmebol Libertadores 2027, aquellos equipos que se

detallan a continuación, conforme a las plazas asignadas por el Comité Ejecutivo

de AFA a la Liga Profesional de Fútbol de AFA:

27.1. El Campeón del TORNEO APERTURA LPF 2026, quien ocupará la plaza

ARGENTINA 1.

27.2. El Campeón del TORNEO CLAUSURA LPF 2026, quien ocupará la plaza

ARGENTINA 2.

27.3. El Campeón de la Copa Argentina 2026, quien ocupará la plaza ARGENTINA

3, la cual se mantendrá inalterable (correspondiendo siempre a la Copa Argentina)

ante cualquier reordenamiento que se produjera, ello de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 27.8.

27.4. El equipo mejor ubicado en la Tabla General de Posiciones 2026 (artículo 24),

excluidos los equipos comprendidos en los artículos 27.1, 27.2. y 27.3., quien

ocupará la plaza ARGENTINA 4.

27.5. El siguiente equipo mejor ubicado en la Tabla General de Posiciones 2026

(artículo 24), excluidos los equipos comprendidos en los artículos 27.1, 27.2., 27.3. y

27.4., quien ocupará la plaza ARGENTINA 5.

27.6. El siguiente equipo mejor ubicado en la Tabla General de Posiciones 2026

(artículo 24), excluidos los equipos comprendidos en los artículos 27.1., 27.2., 27.3.,

27.4. y 27.5., quien ocupará la plaza ARGENTINA 6.

27.7. Si el Campeón del TORNEO APERTURA LPF 2026, quien ya hubiera obtenido

la plaza para la Copa Conmebol Libertadores 2027 como ARGENTINA 1, resultara

Campeón del TORNEO CLAUSURA LPF 2026, su lugar como ARGENTINA 2, será

ocupado por aquél siguiente equipo mejor ubicado en la Tabla General de

Posiciones 2026 (artículo 24), produciéndose el reordenamiento de posiciones en

las plazas, según corresponda, hasta cubrir la totalidad de las mismas (incluidas

Copa Conmebol Libertadores 2027 y la Copa Conmebol Sudamericana 2027)

27.8. Si el Campeón de la Copa Argentina 2026 ocupara alguna de las plazas

previstas en los artículos 27.1 y/o 27.2 para la Copa Conmebol Libertadores 2027

mantendrá dicha plaza y su lugar en la posición ARGENTINA 3 será ocupado por

el siguiente equipo de Primera División, mejor ubicado en la Copa Argentina 2026,

y así sucesivamente según corresponda.

27.8.1. Si dos o más equipos de Primera División igualaran la mejor ubicación

en la Copa Argentina 2026, a la que se hace referencia en el artículo anterior,

la definición resultará de aquel equipo mejor ubicado en la Tabla General de

Posiciones 2026 (artículo 24), y así sucesivamente según corresponda. A tal

efecto se considerará igualada la mejor posición en la Copa Argentina 2026,

cuando los equipos en cuestión queden eliminados en una misma serie de la

citada Copa, no teniéndose en cuenta, puntos obtenidos, diferencia de goles

o goles a favor.

27.9. Si un equipo argentino resultara Campeón de la Copa Conmebol

Libertadores 2026, el mismo obtendrá una plaza adicional a la Copa

Conmebol Libertadores 2027.

a) Si este equipo ganador de la Copa Conmebol Libertadores 2026, ya

ocupara alguna de las posiciones clasificatorias previstas en artículos 27.1.,

27.2., 27.4., 27.5. o 27.6., su lugar será ocupado por el siguiente equipo mejor

ubicado de la Tabla General de Posiciones 2026 (artículo 24), según

corresponda, produciéndose el reordenamiento de Posiciones en las plazas

de la Copa Conmebol Libertadores 2027 de acuerdo a la presente

reglamentación, hasta cubrir la totalidad de las mismas (incluidas la Copa

Conmebol Libertadores 2027 y Sudamericana 2027).

b) Si este equipo ganador de la Copa Conmebol Libertadores 2026,

resultara Campeón de la Copa Argentina 2026 (artículo 27.3.), su lugar será

ocupado por el equipo de Primera División mejor ubicado de la Copa

Argentina 2026, y así sucesivamente, conforme a los artículos 27.8. y 27.8.1.

27.10. Si un equipo argentino resultara Campeón de la Copa Conmebol

Sudamericana 2026, el mismo obtendrá una plaza adicional a la Copa

Conmebol Libertadores 2027.

a) Si este equipo ganador de la Copa Conmebol Sudamericana 2026, ya

ocupara alguna de las posiciones clasificatorias previstas en los artículos

27.1., 27.2., 27.4., 27.5. o 27.6., su lugar será ocupado por el siguiente equipo

mejor ubicado de la Tabla General de Posiciones 2026 (artículo 24), según

corresponda, produciéndose el reordenamiento de Posiciones en las plazas

de la Copa Conmebol Libertadores 2027 de acuerdo a la reglamentación

aquí aludida, hasta cubrir la totalidad de las mismas (incluidas la Copa

Conmebol Libertadores 2027 y Sudamericana 2027).

b) Si este equipo ganador de la Copa Conmebol Sudamericana 2026,

resultara Campeón de la Copa Argentina 2026 (artículo 27.3.), su lugar será

ocupado por el equipo de Primera División mejor ubicado de la Copa

Argentina 2026, y así sucesivamente, conforme a los artículos 27.8. y 27.8.1.

Artículo 28. Clasificación a la Copa Conmebol Sudamericana Edición 2027.

Clasificarán a la edición de la Copa Conmebol Sudamericana 2027, aquellos

equipos que se detallan a continuación, conforme a las plazas asignadas por el

Comité Ejecutivo de AFA a la Liga Profesional de Fútbol de AFA:

28.1. Los seis (6) equipos mejor ubicados en la Tabla General de Posiciones 2026

(artículo 24), excluidos aquellos que ya hubieran obtenido una plaza en la Copa

Conmebol Libertadores 2027 por alguna de las variantes contempladas a tal

efecto por este Reglamento. Los mismos ocuparán, respectivamente, las plazas

ARGENTINA 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la citada Copa Conmebol Sudamericana 2027.

28.2. Los clubes participantes de la Copa Conmebol Libertadores y Conmebol

Sudamericana deberán pertenecer en todos los casos a la competencia de

Primera División en el año en que se dispute la competición internacional para la

cual haya clasificado.

28.2.1. Si el Campeón del TORNEO APERTURA LPF 2026 y/o el campeón del

TORNEO CLAUSURA LPF 2026, descendieren de categoría al finalizar la

temporada 2026, no podrán disputar la Copa Conmebol Libertadores ni la Copa

Conmebol Sudamericana edición 2027 y su lugar será ocupado por aquél siguiente

equipo mejor ubicado en la Tabla General de Posiciones 2026 produciéndose el

reordenamiento de posiciones en las plazas, según corresponda, hasta cubrir la

totalidad de las mismas (incluidas Copa Conmebol Libertadores 2027 y la Copa

Conmebol Sudamericana 2027).

28.2.2. Si el Campeón de la Copa Argentina, resultare un equipo de las categorías

del ascenso o en su caso siendo de primera división descendiere de categoría al

finalizar la temporada 2026, no podrá disputar la Copa Conmebol Libertadores

edición 2027 y su lugar será ocupado por aquél siguiente equipo de primera

división mejor ubicado en la Copa Argentina 2026, produciéndose el

reordenamiento de posiciones en las plazas, según corresponda, hasta cubrir la

totalidad de las mismas (incluidas Copa Conmebol Libertadores 2027 y la Copa

Conmebol Sudamericana 2027).

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