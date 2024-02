Luciano Rodríguez contó la verdad de su no llegada a River: "Yo no rechacé la oferta"

Después de una novela que duró varios días, River no pudo convencer a Liverpool para llevarse a Luciano Rodríguez. El delantero, que cerró este viernes su participación en el Preolímpico con la Sub 23 de Uruguay, rompió el silencio y lamentó que las negociaciones no hayan llegado a buen puerto.

“Siempre traté de mantener la cabeza enfocada acá, se encargaba mi representante y yo estaba tranquilo acá, yo estaba pensando en el Preolímpico”, aclaró el goleador y agregó: “La verdad que las ofertas que llegaron fueron muy buenas, de muy buenos clubes, era difícil de rechazarlas”.

Sobre la decisión de desestimar las ofertas, aseguró: “Yo de mi parte no las rechacé, eso capaz tuvo que ver con la institución”. “Obviamente que dar el salto sería algo importante, pero si me quedo seis meses más en el club que me abrió las puertas y me brindó mucho conocimiento, muchas experiencias, obviamente sería un gusto disfrutar seis meses más con Liverpool”, expresó.

Y cerró: “Hay que pensar en lo que viene. Si no se dio es por algo, yo trato de no cerrarle las puertas a nadie porque nunca se sabe las vueltas de la vida. Si me toca quedarse seis meses en Liverpool, lo haré con la mejor de las ganas”.

River se retiró del mercado de pases

Tras haber finalizado las negociaciones por el delantero sub 23, River tomó la decisión de quedarse con lo que tiene y no buscar nada más en el mercado de pases. Puertas adentro están conformes con el plantel, aún sin haber cumplido el objetivo principal que era incorporar a un centrodelantero.

Para esta temporada, el Millonario sumó a Nicolás Fonseca (ya había sido comprado en 2023 y se quedó unos meses a préstamo en Montevideo Wanderers), Agustín Sant’Anna y Rodrigo Villagra.

Los 9 que tiene River en el plantel

Martín Demichelis cuenta únicamente con Miguel Ángel Borja y el juvenil Agustín Ruberto como centrodelanteros naturales del plantel. Además, también tiene a Facundo Colidio y a Pablo Solari, que pueden ocupar un lugar en el frente de ataque.

Durante este mercado, el club hizo el intento por Lucas Alario, Rafael Santos Borré, José Manuel López y Luciano Rodríguez; mientras que también sonaron Matías Arezo, Jonathan Calleri, Joseph Martínez y Pablo Vegetti.