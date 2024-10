Marcelo Gallardo palpitó la revancha contra Atlético Mineiro por Copa Libertadores: "Soy optimista"

En el marco del partido correspondiente a la fecha 19 de la Liga Profesional , en condición de visitante en el Tito Tomaghello , River , que jugó con un equipo plagado de suplentes, empató 0 a 0 con Defensa y Justicia y de esta manera no pudo meterse en zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador del Millonario, Marcelo Gallardo, atendió a los medios presentes en conferencia de prensa, en la que se refirió al rendimiento de sus dirigidos y palpitó la revancha contra Atlético Mineiro del próximo martes en el Estadio Más Monumental.

“Más allá de la idea, pienso que algunos jugadores vamos a recuperar, no tenemos un margen, entonces necesito jugadores en óptimas condiciones porque tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor al que venimos haciendo. Soy optimista, ustedes me dirán que es difícil, pero estamos acá y vamos a intentar de generar eso, generar un estímulo, nuestra gente nos va a empujar e inyectar una dosis para que el equipo pueda ir en la búsqueda de esa épica. Me baso en todas esas cosas, lo siento así”, comenzó palpitando el duelo contra el elenco brasileño.

Y agregó: “No soy pesimista, estoy esperanzado y soy optimista porque todo lo malo que nos sucedió en Brasil no lo esperábamos, pero hay que aceptarlo y si tenemos intenciones de cambiar esa energía tenemos que pensar como yo lo estoy sintiendo. Este partido estaba en el medio, con jugadores que teníamos que recuperar y pudimos haberlo ganado, pero nos está costando ganar, también soy realista. A partir de mañana trataré de acomodar de nuevo a la tropa para empezar a sentir que esto es posible y esa es mi tarea”.

Marcelo Gallardo, entrenador de River.

El equipo que parará contra Mineiro

“Vamos a resolverlo en estos días de acuerdo a cómo vea a los futbolista y lo que yo sienta que debo plantear para jugar ese partido perfecto que tenemos que jugar. Los jugadores tienen que levantarse de ese golpe duro, el que se queda con la cabeza gacha hay que levantarlo y mirar para delante. La vida tiene estas cosas, no te podes quedar con el cachetazo, hay que levantarse y dar pelea. Este es un partido de fútbol que no esperábamos, lo sufrimos, no lo pudimos controlar, no porque el rival haya sido netamente superior, sino que pegó en los momentos justos y nosotros no nos pudimos reponer. Ahora hay que reponerse, el partido del martes tiene esa condición”, comentó respecto al posible equipo que parará el martes.

“A Bustos lo pudimos recuperar, que llegó con lo justo a Brasil. Meza viene arrastrando una molestia en el tobillo y eso hizo que venga jugando menos, con Acuña que estuvo para jugar con Vélez y después tuvo una molestia fuera de la zona de esa lesión y vamos a ver si lo recuperamos para el martes también. Hay una serie de cuestiones físicas que tengo que esperar hasta último momento para ver quiénes van a jugar el martes”, agregó sobre el estado físico de jugadores puntuales.

Además, dio a entender que Echeverri y Mastantuono serían suplentes: “Hoy jugaron los dos y darle la responsabilidad a dos chicos para que la asuman, si me dejo llevar por eso nada más. Le doy la responsabilidad cuando creo que están en condiciones de asumirlas y el equipo los respalda. El partido de hoy era para que ellos sientan que pueden tener momentos en el equipo, pero darle la responsabilidad a ellos no. No son los salvadores, tienen mucho para crecer y tienen mucho potencial para asumir eso, cuando tengan la madurez necesaria. Por lo menos de mi parte no les voy a tirar la responsabilidad si siento que no están preparados”.

Y cerró con respecto a la vuelta del Pity Martínez: “Fue la mejor noticia del día la vuelta del Pity después de mucho tiempo. Es un jugador que tiene jerarquía, que después de un parate volvió y lo hizo bien, entró con frescura, con la cabeza fresca y es una alegría que haya vuelto”.

Lo que debe corregir River para ganar

“No solamente basta con tener un optimismo propio de quien conduce porque me ha pasado un montón de veces y me ha tocado comerme cachetazos, entonces ya conozco cuáles son todas estas sensaciones y el sentimiento de vivir estas experiencias. Más allá de mi optimismo con la situación y mi mensaje a los futbolistas, tienen que haber argumentos futbolísticos sólidos para presentar un partido diferente. Somos conscientes de eso, sin argumentos no podríamos ir a jugar un partido que claramente tenemos que intentar renovarnos desde el punto de vista del resultado”, inició explicando.

“Tenemos que ser eficaces, cuando generamos pegar en el momento justo, ya lo hemos hecho en otro momento. Los futbolistas tienen que sentir que es un partido que se presenta de manera distinta al que esperamos, pero no por eso tenemos que dejar de intentar. Tengo algunas ideas claras y después veré qué futbolistas pueden desarrollarla”, cerró.

El mensaje al hincha de cara a la revancha

“No le puedo dar ningún mensaje al hincha porque ya demostraron que no necesitan un mensaje mío para que vayan el martes a explotar el Monumental y darle al equipo la inyección de aliento. Está descontado eso. Tal vez el día martes pasado cuando volvíamos de Brasil, donde el equipo recibió un golpe duro e inesperado, principalmente teníamos que asimilarlo nosotros porque sabíamos que no era lo que la gente esperaba. Reconozco cuando el equipo no da la talla para que la gente se reconozca y se sienta representada” , esbozó.

Y concluyó: “Hubo muchas muestras donde se sintieron representados en mi conducción, entonces no tengo duda de que la gente va a ir el martes a explotar la cancha y va a darnos la inyección de energía que el equipo va a necesitar y está en nosotros retribuirle a la gente. Veremos si lo podemos hacer y si nos va a alcanzar. Tenemos que jugar mejor, tomar mejores decisiones, ganar duelos, tener más desequilibrios, y las situaciones que generemos poder concretarlas, esto es fútbol, se gana y se pierde con goles . Ahora tenemos que hacer los goles nosotros y defendernos sin que nos hagan goles. Para eso tenemos que estar presentes”.