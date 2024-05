En el Estadio Diego Armando Maradona, River Plate encadenó este sábado una nueva decepción. Es que tras la eliminación por Copa Argentina ante Temperley, el Millonario cayó por la mínima ante Argentinos Juniors y cortó su buen arranque en la Liga Profesional.

En el final de la primera mitad, Alan Lescano sorprendió a un Franco Armani adelantado y convirtió el único tanto de la fría tarde en La Paternal. Tras el encuentro, Martín Demichelis se hizo cargo en conferencia de prensa por las últimas derrotas.

“Es lógico que la gente esté descontenta y que no le agrade este River que vio en los últimos dos partidos. Soy el principal responsable. A mí tampoco me gusta que juguemos así y quedemos eliminados como nos tocó el otro día“, comentó el DT.

Y se extendió: “Quiénes conocen mi historia de vida, nadie me regaló nada. He pasado cosas muy difíciles en la vida. Sigo con la fortaleza que me caracterizó en mi niñez, adolescencia, como futbolista profesional, ahora como entrenador. Me paro enfrente del grupo sin ningún problema porque me siento orgulloso de ser entrenador de River y así lo seré hasta el último día“.

Además, el exdefensor se mostró confiado en poder revertir la historia y adelantó que el equipo aumentará sus esfuerzos para volver al camino de la victoria. Como primera medida, canceló el día de descanso que iba a tener el plantel este domingo y finalmente habrá entrenamiento.

El próximo partido de River

El siguiente compromiso del Millonario será el jueves 30 de mayo ante Deportivo Táchira en el Más Monumental. Será por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.