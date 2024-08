Fueron semanas movidas tanto para River como para Martín Demichelis. Si bien el DT había realizado toda la pretemporada, elegido futbolistas para que se sumen e inclusive dirigido algunos partidos correspondientes al segundo semestre, la dirigencia decidió interrumpir su contrato al considerar que no iba a poder revertir una situación incomoda para el club en cuanto a lo deportivo y también en la relación con los hinchas. Los ánimos se calmaron en Núñez con el regreso de Marcelo Gallardo.

Luego de un par de semanas y haber rechazado una oferta de Rosario Central, Martín Demichelis consideró la propuesta de Rayados de Monterrey y decidió aceptarla. El miércoles por la noche partió rumbo a México y en el aeropuerto dialogó con TyC Sports sobre su llegada al equipo mexicano: “Haber estado un año y medio en River hace que una gran institución como Monterrey se haya fijado en nostros, vinieron a conocernos en persona y allá vamos muy ilusionados. Estoy muy contento de que una grandísima institución post salida de River haya apostado por nosotros para encaminar y competir por los objetivos, es una institución con un grandísimo plantel e infraesctructura”.

Demichelis y su paso por River

“Con toda la responsabilidad necesaria habíamos encarado el pos Marcelo que fue la transición más difícil en la historia de River, hemos hecho muchas cosas bien y otras no, pero conseguimos cosas a corto plazo que muchos no lo imaginaban. Había trabajado cuatro años en el fútbol formativo y para muchos era un interrogante qué podíamos hacer en el profesionalismo. Estuvimos a la altura y ahora es un gran desafío. Me seduce muchísimo”, afirmó el ex entrenador del Millonario.

¿Tuvo algo que ver con la demora de la llegada de Meza?

Luego de varios días de negociaciones, River tendrá a Maxi Meza. Rayados puso trabas, pero finalmente primó la voluntad del jugador que se plantó y terminará llegando a River. Al respecto, Demichelis dijo: “Creo que los dirigentes de la institución no podían, sin un entrenador asegurado, liberar a una de las máximas figuras del equipo. Lo mío se decidió el domingo al mediodía y apenas terminamos de darnos la mano lo que hice fue hablar con Maxi, quien me expresó sus ganas de venir a River”.

Maxi Meza. (Foto: IMAGO).

Además, agregó: “Ya se estaba diciendo que yo había sido una traba de momento pero cuando hay una decisión emocional de un jugador al que solo le quedaban cuatro meses, que sentía que se había vaciado, yo no quiero a nadie que no quiera estar. Lo mío fue muy fácil y después había un tema de protocolo institucional que no dependía de mí, me alegro que se sume a River”.

¿Seguirán viendo a River?

“Sin dudas lo voy a seguir como hincha, fui soy y seré y lo repito a pesar de que me haya tenido que ir, soy hincha de River. Me pierdo el partido con Talleres para ir a México, pero espero que salga bien la clasificación. Mis mejores deseos para la institución, el equipo y el cuerpo técnico, y que River pueda avanzar”, concluyó Martín Demichelis.