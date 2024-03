Nicolás Fonseca atraviesa un gran presente. Llegó a River a comienzos de año, jugó bastantes partidos -sobre todo en el inicio de la competencia- y eso lo llevó a ser considerado por Marcelo Bielsa para la Selección de Uruguay. En esta fecha FIFA, la Celeste se midió ante un combinado del País Vasco y ante Costa de Marfil. El mediocampista del Millonario jugó los 90 minutos del primer encuentro.

“Lo que me piden Demichelis y Bielsa no es muy distinto. Son muy parecidos”, afirmó Nicolás Fonseca en diálogo con Sport 890. Además, respecto a su estreno al Celeste, dijo: “Es el sueño de todos los niños poder vestir la remera de la Selección, fue increíble, pero una vez que estás con la Selección te das cuenta que lo lindo es el día a día, conocer a los compañeros, personas que veía por televisión y jugar con ellos era un sueño que pude cumplir. Me quedo con un recuerdo increíble, y ojalá esto siga”.

¿Cómo vivió Nicolás Fonseca su debut en la Selección de Uruguay?

“Simplemente pensé en disfrutar y poder expresar lo mejor de mí. Fue un momento muy especial, sobre todo la previa, el himno. Se viven emociones muy fuertes que son inexplicables. Tuve la chance de tener a mi familia y amigos en el estadio, y fue un momento único”, afirmó el mediocampista central.

¿Qué le pidió Marcelo Bielsa?

“Siempre pide mucha intensidad, recuperación, presión tras pérdida y no perder la marca. A nivel personal, me pidió darle fluidez al juego, tratar de ser la primera salida, jugar para adelante y romper líneas, un poco lo que trato de hacer todas las veces que me toca en River. Cada entrenador tiene su manera de pensar y yo me quiero adaptar lo antes posible para poder estar en sus plantes”, dijo Fonseca.

También destacó del Loco: “Marcelo hace muchas reuniones con todos los jugadores porque quiere lo mejor de todos, entonces está en todos los detalles. En cuanto a lo que tengo que mejorar me ha dicho que lo que hago lo trate de hacer por el mayor tiempo posible: intensidad, fluidez de juego, ser siempre opción y jugar para adelante; que todas mis características que me permitieron ser convocado sean durante más tiempo”.

La ilusión de estar en la Copa América 2024

Uruguay comparte el Grupo C con Estados Unidos, Panamá y Bolivia en la Copa América. Nicolás Fonseca se ilusiona con estar en el certamen a disputarse entre junio y julio: “Es un sueño que cumplí, pero tengo muchos más pendientes y seguramente uno es ir a la Copa América. Me va a tocar trabajar e intentar hacer las cosas bien en River; en la Selección están los mejores, entonces para estar tenés que hacer algo diferente y la manera es trabajando con mucha humildad como lo vengo haciendo, y sin duda que es un sueño que tengo ir a la Copa América”.