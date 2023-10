Martínez Quarta confesó que quiso volver a River y explicó por qué no se dio: "Extraño todo"

Por edad, presente y jerarquía, era muy difícil que un hincha de River imaginara a Lucas Martínez Quarta volviendo en el último mercado de pases. Sin embargo, el propio jugador se encargó de confirmarlo. En diálogo con el youtuber Ezzequiel, el Chino habló de su deseo de pegar la vuelta y reveló los motivos que lo llevaron a quedarse en Italia.

“Es verdad”, fue lo primero que soltó ante la consulta y agregó: “No sé si estuve tan cerca como lo decían los periodistas, pero hubo un interés de las dos partes de poder hacer algo. Pero bueno, yo dependo de un club como la Fiorentina, que me dio a entender que me querían acá y que lo de River no se podía hacer”.

“Saben todos que River es el club de mi vida, pero hoy estoy en un club como la Fiorentina que es muy grande, muy lindo, está creciendo mucho, tiene su historia y, con el predio que armaron, creo que tienen objetivos muy claros para el corto y largo plazo”, agregó el marcador central, que regresó a la Selección Argentina en la última fecha FIFA.

Al ser consultado si se podía dar una vuelta en el corto plazo, aseguró: “Este mercado de pases lo pensé con 27 años. Esto es día a día, año tras año, uno nunca sabe. Por ahí el día de mañana te dicen de volver a los 28 o 29. La pasión tira un poquito, depende siempre de uno. Obviamente me gustaría volver bien físicamente, entero y poder seguir cumpliendo sueños. Mientras tanto estoy acá. Estoy feliz y voy a tratar de mantenerme en la élite lo más posible”.

“Se extraña un poco todo, me pasó de estar ahí en la cancha y la verdad que me dio nostalgia. Recordaba los partidos que he jugado ahí, la gente, después te toca ver cómo quedó el estadio ahí y es hermoso. Todo eso lleva un poquito a esos pensamientos que decía antes. Se extraña”, argumentó Martínez Quarta.

Para cerrar, marcó las diferencias de su día a día en Italia: “Es muy diferente, es otra cultura. Los argentinos estamos acostumbrados a estar más tiempo juntos. Es otro tipo de grupo”.

Los números de Martínez Quarta en River

El defensor se fue de Núñez habiendo disputado 104 partidos con la banda roja. En ese tiempo, anotó 6 goles, dio 4 asistencias, recibió 27 tarjetas amarillas y solo fue expulsado en 1 oportunidad.

Los números de Martínez Quarta en Fiorentina

El ciclo del Chino en el fútbol italiano lleva 94 encuentros, con 6 goles y 5 asistencias. Hasta el momento, le mostraron 27 tarjetas amarillas y 2 rojas.