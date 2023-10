El lamento de Martínez Quarta "Quedé afuera del Mundial y eso me dolió mucho"

Este martes, la Selección Argentina confirmó su gran momento al derrotar a Perú, en condición de visitante, por 2-0 en el Estadio Nacional de Lima. Con un fabuloso doblete de Lionel Messi, la Albiceleste se quedó con los tres puntos bajo la órbita de la cuarta fecha de las Eliminatorias de Sudamérica rumbo a la Copa del Mundo de 2026 y continúa mirando a todos desde arriba con puntaje ideal.

Sin embargo, no todo fue color de rosa para el equipo comandado estratégicamente por Lionel Scaloni. Es que, una vez más, algunos nombres propios sufrieron algunas complicaciones físicas. Uno de ellos fue Gonzalo Montiel, lateral derecho que debió abandonar el campo de juego antes de que llegue el entretiempo para dejarle su lugar a Lucas Martínez Quarta.

Cuando transcurrían jugados 34 minutos del primer período, el defensor surgido de las divisiones inferiores de River Plate saltó al verde césped para ocupar el lugar de su excompañero en el Millonario. La particularidad de su aparición es que debió desempeñarse como lateral derecho, un puesto que no es habitual para el nacido en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.

De todas maneras, el futbolista de 27 años de edad y que actualmente defiende la camiseta de la Fiorentina de Italia actuó con mucho oficio, sin presentar complicaciones. Inclusive, cuando debió proyectarse por su sector lo hizo con bastante criterio, llamando la atención de propios y extraños y completando un rendimiento realmente aceptable en un contexto improvisado.

En medio de ese panorama, Martínez Quarta brindó sus sensaciones después de consumada la victoria de la Selección Argentina. Y, más allá de exteriorizar su alegría por el resultado y por volver a vestir los colores de la Albiceleste, el marcador central compartió su dolor por no haber podido formar parte de la plantilla durante la Copa del Mundo de Qatar 2022 que culminó con el título.

“Lo que quiero es dar soluciones y si me necesitan por ese lado, creo que lo puedo hacer. Estoy contento por haber vuelto a jugar con esta camiseta”, comenzó exteriorizando el futbolista que llegó a las 11 presentaciones oficiales con la Selección Argentina, combinado nacional con el que debutó allá por septiembre de 2019, cuando todavía militaba en el Millonario.

“Quedé afuera del Mundial y eso me dolió mucho. Ahora me queda mirar para adelante y poder ganarme un lugar en este equipo, algo que no es fácil porque están los mejores. Pero laburando quiero ganarme un lugar”, completó, recordando su ausencia en el último Mundial, el futbolista que acumula cinco anotaciones al cabo de 90 compromisos de carácter oficial con Fiorentina, donde desembarcó en 2020.

Encuesta ¿Martínez Quarta debe seguir tener un lugar en la Selección Argentina? ¿Martínez Quarta debe seguir tener un lugar en la Selección Argentina? YA VOTARON 0 PERSONAS

+ Así llegó Argentina a este partido

La Selección Argentina debutó en las Eliminatorias con una victoria por 1-0 como local de Ecuador, continuó con una contundente goleada por 3-0 como visitante de Bolivia y siguió con un ajustado triunfo por 1-0 en casa frente a Paraguay.

+ ¿Cuál es el próximo partido de Argentina?

Por la quinta fecha de las Eliminatorias para la Copa del Mundo de 2026, Argentina recibirá a Uruguay el jueves 16 de noviembre a las 21 horas.