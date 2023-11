En Arabia Saudita están listos para recibir a Marcelo Gallardo, que en el transcurso del fin de semana arribará al país para finiquitar los detalles que le permitan proceder a la firma de su contrato con Al Ittihad, con extensión hasta fines de 2025, con posibilidad de prolongarse por dos temporadas más, y un salario anual de 22 millones de euros.

Esa vinculación instaló en Argentina un debate relacionado a si puede considerarse un paso atrás en la carrera del Muñeco, ganador de 14 títulos con River con altas expectativas de trabajar en el fútbol europeo, el hecho de arribar a una liga que, incluso cuando se nutrió de figuras de enorme jerarquía internacional, está lejos de formar parte de la élite del fútbol mundial.

Quien dio su opinión al respecto fue Matías Almeyda, quien también fue entrenador del Millonario y que tras pasar por el fútbol de México y los Estados Unidos tuvo la oportunidad de dar el salto a Europa para tomar desde la pasada temporada el timón del AEK Atenas de Grecia.

“En Europa, lo que miran más que nada son los futbolistas. Somos pocos los entrenadores de Sudamérica en Europa. Obviamente lo de Marcelo llamó la atención en Europa porque ganó todo y era un nombre que constantemente salía. Pero recuerden que en la historia han pasado grandes entrenadores por el fútbol argentino y pocos tocaron Europa. Acuérdense de Bianchi en Roma, Passarella en Parma. Pero se hace difícil entrar. Yo estuve 12 años dirigiendo para poder llegar. Y entré en Grecia”, reflexionó en diálogo con D Sports Radio.

Por otro lado, Almeyda explicó que las formalidades y requisitos para ser entrenador en clubes nucleados por la UEFA son mucho más que en cualquier otra parte del mundo, situación que también podría haber influido en el desenlace de la vinculación de Gallardo con Al Ittihad, equipo que disputará el Mundial de Clubes a fin de año.

“Cuesta y lleva un tiempo más. Yo después de 12 años, cuando llegué acá, vino UEFA y me hizo todo un estudio para ver si estaba apto para dirigir en Europa o no, ya estando contratado. Nuestro título pareciera no tener el mismo valor. Obviamente UEFA lo miró, sabía que había jugado Mundiales y digamos que aceptaron un poco más. Pero no fue que vine y dirigí. Lleva algunas cositas“, resaltó.

Almeyda destacó la tarea de Scaloni

En el análisis de otro de los entrenadores argentinos mejor considerados en el mundo, Almeyda destacó el trabajo que realizó Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina y aseguró que junto a su cuerpo técnico lograron “el equipo más completo de todas las selecciones campeonas que tuvimos”.

En ese sentido, destacó: “Cuando tuvieron que meter, metieron. Cuando tuvieron que jugar lindo, jugaron. Cuando tuvieron que defender, defendieron. Hicieron el fútbol nuestro. Fuego sagrado, cosas lindas, cosas no tan linda. El Mundial no arrancó bien y después redoblaron la apuesta para terminar siendo justos campeones”.

¿Quién es el mejor entrenador argentino?

Hecho su planteo sobre la situación que derivó en el arribo de Gallardo al fútbol de Arabia Saudita y también el análisis del equipo que supo construir Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina; habiendo repasado también la tarea de Diego Simeone en Atlético Madrid y la manera en que Mauricio Pochettino supo consolidarse como técnico en Europa; Matías Almeyda no dudó a la hora de elegir al mejor técnico argentino de la actualidad. “¡Scaloni es el mejor! Ganó lo que todos queremos ganar. Es el mejor”, subrayó.