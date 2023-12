La noche de viernes fue de festejo para River por la obtención del Trofeo de Campeones gracias al triunfo 2-0 sobre Rosario Central en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Pero también fue noche de despedidas, porque algunos futbolistas de gran paso por el club, como Enzo Pérez, Jonatan Maidana y Nicolás de la Cruz, disputaron su último partido.

Ya fuera del plantel del Millonario pero muy atento a la que sin dudas fue una jornada especial estuvo Juan Fernando Quintero, quien compartió equipo con los tres futbolistas que se despidieron y que realizó una melancólica reflexión al respecto a través de sus redes sociales.

“Se van acabando los ciclos, pero lo que logramos nunca nos lo van a quitar. Orgulloso de todos ustedes, mis amigos. Los quiero mucho”, escribió el colombiano, quien a finales de julio regresó al fútbol argentino para defender la camiseta de Racing, poco después de finalizada la final en Santiago del Estero.

Uno de esos logros inolvidables, posiblemente el más celebrado en la historia del club, fue la coronación en la Copa Libertadores 2018 ganándole la final a Boca en el Estadio Santiago Bernabéu, del que fueron parte Juanfer Quintero, que marcó un golazo, al igual que Enzo Pérez, Jonatan Maidana y Nicolás de la Cruz.

Las palabras de Enzo Pérez en su despedida

Aunque no quiso dar detalles de lo que le deparará su carrera profesional, Enzo Pérez brindó una última conferencia de prensa para despedirse de River tras conquistar su décimo título con el club. “Desde chico siempre soñé jugar con esta camiseta. Me quiero ir con los lindos recuerdos y en paz, con la tranquilidad de haber dejado todo como jugador. A la gente le quiero decir que voy a extrañar cada ovación, el cariño y el respeto que me dieron desde el primer día. No tengan duda de eso”, manifestó con la voz quebrada.

Maidana, un hincha más

Jonatan Maidana dialogó con TNT Sports tras la coronación que también marca su despedida de River. “Se va a extrañar todo esto. Pero todo tiene un tiempo y hay que afrontarlo de la mejor manera. Agradecido a todo el plantel. Siempre va a haber un hincha más en donde me toque estar que va a alentar por ellos. Disfruté al máximo el tiempo que me tocó estar”, señaló el defensor.

La confirmación de Nico de la Cruz

El uruguayo ya tenía todo arreglado para integrarse a las filas del Flamengo de Brasil en 2024 y luego de conquistar el Trofeo de Campeones se encargó de confirmarlo. “Este último año me he consolidado en la selección, que Marcelo (Bielsa) me ha hecho sentir muy importante dentro de su esquema. Me voy del club como una persona a la cual el entrenador me dio mucha participación en lo grupal, creo que eso ha hecho que hoy me vaya en el mejor año de mi carrera”, señaló.

“Estos últimos días han sido complicados para mí. Un tema emocional fuerte porque tenía que tomar una decisión. Creo que ha sido una de las decisiones más difíciles de mi vida personal. Tengo una familia, dos nenas. En lo personal necesitaba un cambio de aire más allá de todo. Cambiar un poco el sentido a lo que venía haciendo”, agregó.

Y concluyó: “Me siento como en casa, siempre digo que River es una familia y me han hecho sentir de esa manera desde que llegué. No sé si son 9 o 10 títulos. Es para pocos, pero como te dije recién fue un proceso en el cual tuve que ir adaptándome. Me siento muy satisfecho de irme campeón hoy”.