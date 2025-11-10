River Plate se encuentra atravesando un momento extremadamente delicado, el cual se intensificó este domingo con la dolorosa y contundente derrota por 2-0 en el Superclásico contra Boca Juniors. En la Bombonera, los de Marcelo Gallardo no hicieron pie, no tuvieron ni fútbol ni actitud y pudieron haber caído por una diferencia mayor.

Naturalmente, debido a este nuevo revés, tanto el cuerpo técnico como los jugadores de la entidad del barrio porteño de Núñez quedaron contra las cuerdas y sin el más mínimo margen de error. De hecho, hay varios nombres propios, integrantes del plantel profesional de River, que tienen las horas contadas y se preparan para irse.

Uno de ellos es Miguel Ángel Borja. El colombiano supo tener su momento de gloria en River, siendo titular indiscutido, rompiendo redes partido tras partido y hasta diagramando un promedio de gol envidiable. De hecho, el experimentado artillero ganó un Superclásico ante Boca anotando un gol de penal en la última acción del juego.

Sin embargo, el presente de Borja es calamitoso. El Colibrí transita un 2025 de pesadilla, y, pese a las constantes oportunidades brindadas por Gallardo, no puede enderezar el rumbo. Pierde situaciones nítidas, comete errores groseros y genera el malestar de prácticamente todos los hinchas Millonarios. Parece no haber vuelta atrás.

En ese sentido, en las últimas horas, desde Colombia llegó información que confirma que Borja tiene prácticamente todo listo para marcharse. Inclusive, no es un detalle para nada menor que el ex jugador de Palmeiras y Atlético Nacional de Medellín, entre otros equipos, tiene contrato hasta el 31 de diciembre de este año. Es decir, solo por un mes y medio más.

Óscar Arturo Martan, de fuerte influencia en América de Cali, y Carlos Arturo Arango, reconocido periodista deportivo colombiano, señalaron que dicho equipo Escarlata tiene serias intenciones de finiquitar el desembarco del internacional con el seleccionado de su país. Eso sí: cuentan con una fuerte competencia.

Dichas fuentes exteriorizaron que Borja ya tiene documentación adelantada con un equipo de la máxima categoría del fútbol mexicano. Igualmente, América de Cali también ha adelantado conversaciones y cuenta con una ventaja: si logra aproximarse a las cifras puestas sobre la mesa por dicho competidor, terminará ganando la contienda.

El contrato de Borja en River

Miguel Borja se encamina hacia la finalización de su vínculo con el Millonario, por lo que, de no mediar ningún imprevisto, quedará en libertad de acción y tendrá la potestad de negociar directamente con cualquier equipo que lo pretenda.

Los números de Borja en River

Miguel Borja acumula 62 anotaciones y 10 asistencias al cabo de 159 compromisos de carácter oficial defendiendo la camiseta de River.

DATOS CLAVE

River Plate perdió 2-0 contra Boca Juniors en el Superclásico jugado en la Bombonera.

El delantero Miguel Ángel Borja tiene contrato con River hasta el 31 de diciembre de este año.

